Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι συνελήφθη πριν λίγο σήμερα (13/2) το απόγευμα κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, αφού απείλησε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της καθημερινής αναζωπύρωσης της φλόγας στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:00 τοπική ώρα και ο ύποπτος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο.

🔴🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Un individu ARMÉ D’UN COUTEAU a été NEUTRALISÉ PAR BALLE après avoir ATTAQUÉ des gendarmes dans le secteur de l’Arc de Triomphe, à Paris.



Un important dispositif de police est actuellement déployé sur place.



(Sources : @Jules_Laurans /… pic.twitter.com/HKj7t9VuwW — Bastion (@BastionMediaFR) February 13, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φώναξε: «Δεν έπρεπε να σκοτώσουν τις γυναίκες και τα παιδιά μας, θα δούμε ποιος θα θριαμβεύσει κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου», ωστόσο τα κίνητρα και η ταυτότητά του παραμένουν άγνωστα. Κατά την επίθεση, ο αστυνομικός που δέχτηκε την απειλή ανταποκρίθηκε με χρήση όπλου, τραυματίζοντας τον άνδρα και σταματώντας την επίθεση.

Η υπόθεση έχει αναλάβει η εισαγγελία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ οι αρχές διερευνούν εάν το περιστατικό σχετίζεται με τρομοκρατικά κίνητρα ή άλλες αιτίες. Το Παρίσι παρακολουθεί με ανησυχία την υπόθεση, δεδομένης της σημασίας του ιστορικού σημείου και της δημόσιας ασφάλειας στην περιοχή.