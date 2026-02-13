Ένας άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι συνελήφθη πριν λίγο σήμερα (13/2) το απόγευμα κοντά στην Αψίδα του Θριάμβου στο Παρίσι, αφού απείλησε αστυνομικούς κατά τη διάρκεια της καθημερινής αναζωπύρωσης της φλόγας στον Τάφο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 18:00 τοπική ώρα και ο ύποπτος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φώναξε: «Δεν έπρεπε να σκοτώσουν τις γυναίκες και τα παιδιά μας, θα δούμε ποιος θα θριαμβεύσει κάτω από την Αψίδα του Θριάμβου», ωστόσο τα κίνητρα και η ταυτότητά του παραμένουν άγνωστα. Κατά την επίθεση, ο αστυνομικός που δέχτηκε την απειλή ανταποκρίθηκε με χρήση όπλου, τραυματίζοντας τον άνδρα και σταματώντας την επίθεση.

Η υπόθεση έχει αναλάβει η εισαγγελία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ενώ οι αρχές διερευνούν εάν το περιστατικό σχετίζεται με τρομοκρατικά κίνητρα ή άλλες αιτίες. Το Παρίσι παρακολουθεί με ανησυχία την υπόθεση, δεδομένης της σημασίας του ιστορικού σημείου και της δημόσιας ασφάλειας στην περιοχή.