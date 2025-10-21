Το δημοψήφισμα για την επίλυση των «συγκρούσεων» σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος έθεσε για πρώτη φορά στο τραπέζι, το μεσημέρι της Τρίτης (21/10), ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Η μεταρρύθμιση, η οποία είχε περάσει από το γαλλικό Κοινοβούλιο χωρίς ψηφοφορία το 2023, ανεστάλη την περασμένη εβδομάδα από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Ο πρωθυπουργός προχώρησε σε αυτή την αναστολή για να εξασφαλίσει την υποστήριξη του Σοσιαλιστικού Κόμματος και να αποφύγει δύο ψήφους μομφής στην Εθνοσυνέλευση.

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, όπως αναφέρει η Le Monde, η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος ούτε καταργείται ούτε αναστέλλεται, αλλά απλώς αναβάλλεται, «προς όφελος του κατευνασμού» που επιδιώκει ο πρωθυπουργός, ο οποίος αναζητά συμβιβασμό για τον προϋπολογισμό. Ωστόσο, «η συζήτηση θα πρέπει να ανοίξει ξανά με ήρεμο τρόπο».

«Ο πρωθυπουργός έκανε μια επιλογή για να ηρεμήσει τη συζήτηση που διεξάγεται αυτή τη στιγμή, προτείνοντας την αναβολή μιας προθεσμίας – δεν πρόκειται για κατάργηση ούτε για αναστολή, είναι απλώς αναβολή μιας προθεσμίας», τόνισε ο Μακρόν από τη Σλοβενία όπου βρίσκεται, και πρόσθεσε:

«Η κοινοβουλευτική συζήτηση θα καθορίσει την τελική κατάληξη του θέματος».

Εκ διαμέτρου αντίθετες οι δηλώσεις Λεκορνί

Ο Λεκορνί, πάντως, είχε χρησιμοποιήσει τον όρο «αναστολή» στη δήλωσή του στις 14 Οκτωβρίου. «Θα προτείνω στο Κοινοβούλιο από το φθινόπωρο να αναστείλουμε τη μεταρρύθμιση του 2023 για τις συντάξεις μέχρι τις προεδρικές εκλογές», είχε δηλώσει μπροστά στους βουλευτές. Με τον τρόπο αυτό, θέτοντας σε εκκρεμότητα τη μεταρρύθμιση, ο Γάλλος πρωθυπουργός απειλεί να πλήξει μία από τις κύριες οικονομικές παρακαταθήκες του Εμανουέλ Μακρόν, σε μια περίοδο που τα δημόσια οικονομικά της χώρας βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τις τελευταίες ημέρες, ο επικεφαλής της «Ανυπότακτης Γαλλίας», Ζαν-Λυκ Μελανσόν, κάνει λόγο για παγίδα που ενδεχομένως στήνει η κυβέρνηση. «Η μεταρρύθμιση των συντάξεων δεν καταργείται ούτε αναστέλλεται. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ. Ήρθε η ώρα να βασιστούμε στην πραγματικότητα και όχι στην προπαγάνδα για να μπούμε στη μάχη», έγραψε στο X.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι οι «προοπτικές για δημοψήφισμα σχετικά με τις συντάξεις είναι πιθανές», αλλά πρέπει να στηρίζονται σε συμφωνία. «Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι πρώτα να υπάρξει μια περίοδος σταθερότητας» και συζητήσεις για τον προϋπολογισμό. Στη συνέχεια, θα συνεχιστεί η συζήτηση για τις συντάξεις μεταξύ των συνδικαλιστικών και εργοδοτικών δυνάμεων, «και με βάση αυτά, θα δούμε ποιοι δρόμοι μπορούν να ακολουθηθούν». Όπως πρόσθεσε, «το μέλλον του διανεμητικού μας συστήματος συνταξιοδότησης δεν είναι ισορροπημένο με την τρέχουσα ηλικία συνταξιοδότησης».

Υπενθυμίζεται ότι η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε το 2023 αυξάνει το όριο συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη.