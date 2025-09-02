Σχεδόν 13 χρόνια μετά την δολοφονική επίθεση του Συριακού καθεστώτος του Μπασάρ Αλ Άσαντ κατά της Αμερικανίδας δημοσιογράφου των Sunday Times Μαρί Κόλβιν, και του Γάλλου freelance φωτογράφου Ρεμί Οτσλίκ, η Γαλλία εξέδωσε επτά εντάλματα σύλληψης εναντίον του πρώην προέδρου της Συρίας και υψηλόβαθμων αξιωματούχων του καθεστώτος.

Τα γαλλικά δικαστήρια, εξέδωσαν κατηγορούν τους 7 για τη βομβιστική επίθεση στις 22 Φεβρουαρίου 2012, όταν το κέντρο Τύπου στη Χομς δέχθηκε πυρά με σκοπό τη δολοφονία δημοσιογράφων που βρίσκονταν μέσα σε αυτό ώστε να μην αποκαλυφθούν οι ωμές δολοφονίες αμάχων από το καθεστώς Άσαντ.

Κατά την επίθεση σκοτώθηκαν οι δύο δημοσιογράφοι και τραυματίστηκαν η Γαλλίδα δημοσιογράφος Εντίθ Μπουβιέ, ο Βρετανός φωτογράφος Πολ Κονρόι και ο Σύρος μεταφραστής τους, Γουάελ αλ-Ομάρ, που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο.

Την ανακοίνωση έκαναν σήμερα οι δικηγόροι των πολιτικών εναγόντων. Η δολοφονία της καταξιωμένης και βραβευμένης δημοσιογράφου των Sunday Times Μαρί Κόλβιν, προκάλεσε τότε παγκόσμια αντίδραση καθώς θεωρήθηκε ότι η επίθεση είχε ως βασικό στόχο εκείνη, προκειμένου να μην αποκαλύψει στοιχεία που είχε στα χέρια της, για τις δολοφονίες χιλιάδων αμάχων με εντολή του Μπασάρ Αλ Άσαντ.

«Έπειτα από 13 χρόνια έρευνας, δικαστές της Ερευνητικής Ομάδας Εγκλημάτων κατά της Ανθρωπότητας του Δικαστηρίου του Παρισιού εξέδωσαν εντάλματα σύλληψης εναντίον επτά πρώην υψηλόβαθμων Σύρων αξιωματούχων για συνέργεια σε εγκλήματα πολέμου και σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», τόνισαν οι δικηγόροι σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Διεθνής Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH).

Εκτός από τον Μπασάρ αλ Άσαντ, που βρίσκεται μετά την πτώση του καθεστώτος του εξόριστος στη Ρωσία, αυτά τα εντάλματα -που υπογράφηκαν από τους δικαστές στις 19 Αυγούστου- περιλαμβάνουν τον Μαχέρ αλ-Άσαντ, αδελφό του εκδιωχθέντος προέδρου και de facto επικεφαλής της 4ης Μεραρχίας Τεθωρακισμένων της Συρίας κατά τη στιγμή που συνέβησαν τα γεγονότα, τον Αλί Μαμλούκ, τότε διευθυντή της Γενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών της Συρίας, τον Αλί Αγιούμπ, αρχηγό του επιτελείου του συριακού στρατού κατά τη στιγμή των γεγονότων, και τον Ραφίκ Σαχάντα, τότε επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής και Επιτροπής Ασφαλείας της Χομς.

«Η έκδοση αυτών των επτά ενταλμάτων σύλληψης είναι ένα αποφασιστικό βήμα που ανοίγει το δρόμο για μια δίκη στη Γαλλία», τόνισε η Κλεμάνς Μπεκτάρ, δικηγόρος των γονέων του Ρεμί Οτσλίκ, της FIDH και του Συριακού Κέντρου για τα ΜΜΕ και την Ελευθερία της Έκφρασης (SCM), σημειώνοντας ότι αυτή είναι «η παλαιότερη συριακή υπόθεση που διερευνάται στο Παρίσι».

«Χρειάστηκε περισσότερο από μια δεκαετία για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά τελικά, αυτά τα πολυαναμενόμενα εντάλματα σύλληψης έχουν πλέον εκδοθεί. Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς τον τερματισμό αυτής της αξιοκαταφρόνητης ατιμωρησίας!» τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Μαρί Ντοσέ, δικηγόρος της δημοσιογράφου Εντίθ Μπουβιέ.