Παρά τον επίσημο αποκλεισμό της από κάθε εκλογική διαδικασία λόγω καταδίκης για υπεξαίρεση, η Μαρίν Λεπέν δηλώνει αποφασισμένη να κατέβει σε ενδεχόμενες πρόωρες εκλογές. Στρατηγική της είναι να προσβάλει άμεσα την απαγόρευση στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Γαλλίας, ζητώντας επιτάχυνση της διαδικασίας.

Πολιτική κρίση στο Παρίσι

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού κινδυνεύει να καταρρεύσει στην κρίσιμη ψηφοφορία εμπιστοσύνης για τον προϋπολογισμό ύψους 43,8 δισ. ευρώ. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν αποκλείεται να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες κάλπες μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Η δικαστική εκκρεμότητα

Η Λεπέν, που παραμένει βασικό πρόσωπο της αντιπολίτευσης, έχει χάσει προσωρινά το δικαίωμα υποψηφιότητας μετά την καταδίκη της τον Μάρτιο. Η απόφαση έχει προσβληθεί και η εκδίκαση της έφεσης ξεκινά τη Δευτέρα, με το τελικό αποτέλεσμα να αναμένεται το καλοκαίρι του 2026. Η ίδια, ωστόσο, δηλώνει ότι δεν προτίθεται να περιμένει.

«Αν το ερώτημα είναι αν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την κυβέρνηση, η απάντηση είναι όχι», είπε μετά από συνάντησή της με τον πρωθυπουργό Μπαϊρού. Από τον Ιούλιο έχει ξεκαθαρίσει ότι θα είναι υποψήφια σε κάθε νέα εκλογική αναμέτρηση, παρά τα νομικά εμπόδια. Στελέχη του Εθνικού Συναγερμού τονίζουν ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη αντικαταστάτη.

Το σχέδιο νομικής αντεπίθεσης

Σύμφωνα με το επιτελείο της, αν προκηρυχθούν εκλογές, θα καταθέσει κανονικά υποψηφιότητα γνωρίζοντας ότι θα απορριφθεί. Στη συνέχεια θα προσφύγει σε διοικητικό δικαστήριο και, αν δεν δικαιωθεί, θα προχωρήσει σε συνταγματική προσφυγή με την ελπίδα ότι η υπόθεση θα εξεταστεί σε σύντομο χρόνο.

Νομικοί εκτιμούν πως η διαδικασία θα χρειαστεί τουλάχιστον έξι μήνες, άρα η Λεπέν δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε επικείμενη εκλογική μάχη. Ωστόσο, οι δικηγόροι της επικαλούνται προηγούμενα, όπως το 2017, όταν το δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ του κόμματος του Μακρόν λίγο πριν τις βουλευτικές εκλογές. Ειδικοί, πάντως, τονίζουν ότι η υπόθεση εκείνη δεν μπορεί να συγκριθεί με την τωρινή.

Παράλληλα, η Λεπέν κλιμακώνει τη δράση της και στο επίπεδο της ΕΕ, προωθώντας πρόταση μομφής κατά της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αφορμή αποτελούν οι εξελίξεις γύρω από τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου της ΕΕ με τις χώρες της Mercosur.