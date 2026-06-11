Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η γαλλική δικαιοσύνη αποφάσισε την ευθανασία του πίτμπουλ Κέρτις, του σκύλου που συνδέθηκε με τον θάνατο της 29χρονης Ελιζά Πιλαρσκί το 2019, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονη συζήτηση στη Γαλλία. Παράλληλα, το δικαστήριο καταδίκασε τον σύντροφο της άτυχης γυναίκας και ιδιοκτήτη του ζώου, Κριστόφ Ελούλ, σε κάθειρξη τεσσάρων ετών με αναστολή για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Η απόφαση εκδόθηκε από το πλημμελειοδικείο του Σουασόν, όπου η πρόεδρος παρουσίασε τα συμπεράσματα της πολυετούς έρευνας. Σύμφωνα με αυτά, η ομάδα κυνηγόσκυλων που βρισκόταν στην περιοχή εκείνο το απόγευμα, κατά τη διάρκεια κυνηγιού αλεπούς, δεν ευθυνόταν για τον θάνατο της γυναίκας.

Advertisement

Advertisement

Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε πως ο Κέρτις, ένας αμερικανικός πίτμπουλ τεριέ που είχε εκπαιδευτεί να δαγκώνει, μπορούσε να προκαλέσει μόνος του τα τραύματα που οδήγησαν στον θάνατο της Ελιζά Πιλαρσκί. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στα αποτελέσματα των αναλύσεων DNA, καθώς γενετικό υλικό της γυναίκας εντοπίστηκε στο στόμα του σκύλου.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε πως ο Κέρτις προερχόταν από γραμμές σκύλων που είχαν χρησιμοποιηθεί για κυνομαχίες και ότι η εκπαίδευσή του από τον ιδιοκτήτη του είχε ως αποτέλεσμα να αναπτύξει επικίνδυνη συμπεριφορά. Όπως σημειώθηκε, ο σκύλος είχε μάθει να επιτίθεται και δεν είχε εκπαιδευτεί σε εντολές άμεσης διακοπής πέρα από τη χρήση βίας.

Η τραγωδία σημειώθηκε στις 16 Νοεμβρίου του 2019. Η Ελιζά Πιλαρσκί, η οποία ήταν έξι μηνών έγκυος, είχε βγει βόλτα στο δάσος μαζί με τον Κέρτις. Λίγο πριν από τον θάνατό της, είχε τηλεφωνήσει στον σύντροφό της ζητώντας βοήθεια. Όταν εκείνος έφτασε στο σημείο, εντόπισε τη σορό της με περισσότερα από 50 τραύματα από δαγκώματα.

Αρχικά, ο Ελούλ είχε υποστηρίξει πως υπεύθυνα ήταν τα κυνηγόσκυλα που βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή δεν επιβεβαιώθηκε από τις εξετάσεις και τα στοιχεία της έρευνας.

Το δικαστήριο απέρριψε επίσης ορισμένες επιβαρυντικές περιστάσεις που είχαν εξεταστεί, όπως την παράνομη εισαγωγή του ζώου ή την έλλειψη μέτρων προστασίας. Ωστόσο, υπογράμμισε πως ο ιδιοκτήτης γνώριζε τη συμπεριφορά του σκύλου και παρ’ όλα αυτά επέτρεψε στη σύντροφό του, μια γυναίκα μικρόσωμη και έγκυο, να τον βγάλει μόνη της βόλτα.

pic.twitter.com/36m0COROqk Mort d'Elisa Pilarski: Christophe Ellul condamné à quatre ans de prison avec sursis, l'euthanasie du chien Curtis ordonnée — Elodie Chanson (@ChansonElo85803) June 11, 2026

Η απόφαση για την τύχη του Κέρτις προκάλεσε αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις και πολίτες. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι υπέγραψαν αιτήματα ώστε να μην πραγματοποιηθεί η ευθανασία του, υποστηρίζοντας ότι το ζώο δεν θα έπρεπε να τιμωρηθεί χωρίς νέα αξιολόγηση.

Ο Κέρτις, ηλικίας σήμερα περίπου 8,5 ετών, παραμένει σε απομόνωση σε εγκατάσταση στο Οτ-Γκαρόν, καθώς θεωρείται επικίνδυνος. Σύμφωνα με τις αρχές, κατά την περίοδο κράτησής του είχε παρουσιάσει επιθετική συμπεριφορά, έχοντας δαγκώσει ακόμη και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του και μία εθελόντρια. Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί έντονο διάλογο γύρω από την ευθύνη των ιδιοκτητών, την εκπαίδευση επικίνδυνων ζώων και τα όρια ανάμεσα στην προστασία της κοινωνίας και την ευζωία των ζώων.