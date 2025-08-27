Σε μια προσπάθεια να… μαζέψει τις χθεσινές δηλώσεις του περί πιθανότητας της Γαλλίας να προσφύγει στο ΔΝΤ προέβη ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Ερίκ Λομπάρ.

Μετά τον θόρυβο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του, με τις οποίες άφηνε ανοικτό το ενδεχόμενο της προσφυγής στον δανειστή εσχάτης ανάγκης, ο υπουργός ανέφερε πως «σήμερα, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση, ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από κανέναν διεθνή οργανισμό».

«Η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας απαιτεί ηρεμία και διαύγεια. Ηρεμία σημαίνει να αναγνωρίζουμε ότι η γαλλική οικονομία είναι ισχυρή, ότι η υπογραφή της Γαλλίας στις αγορές είναι αναγνωρισμένη και ότι χρηματοδοτούμε το χρέος μας χωρίς δυσκολία. Σήμερα, δεν απειλούμαστε από καμία παρέμβαση, ούτε από το ΔΝΤ, ούτε από την ΕΚΤ, ούτε από κανέναν διεθνή οργανισμό» ανέφερε σε ανάρτησή του στο «Χ» ο Λομπάρ.

«Η διαύγεια, τώρα, μας επιβάλλει να δράσουμε για την αποκατάσταση των δημόσιων οικονομικών μας, η ανισορροπία των οποίων θέτει σε κίνδυνο τη μακροπρόθεσμη ελευθερία μας ως έθνους. Η σκέψη ότι η Γαλλία θα ήταν, από τη φύση της, απαλλαγμένη από την υποχρέωση να ελέγχει το χρέος της και προστατευμένη από κάθε κίνδυνο είναι ένας μύθος. Αυτή η ισορροπία καθοδηγεί τη δράση μου ως Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λάβει μια συνειδητή απόφαση. Αυτή δεν πρέπει να καθοδηγείται από την επιπολαιότητα ή τον φόβο, αλλά από το συμφέρον της χώρας» προσθέτει.

La situation de nos finances publiques réclame du calme et de la lucidité.



Le calme, c’est de constater que l’économie française est solide, que la signature de la France sur les marchés est reconnue et que nous finançons notre dette sans difficulté. Nous ne sommes, aujourd’hui,… — Eric Lombard (@Eric_R_Lombard) August 26, 2025

Ωστόσο, οι δηλώσεις αυτές ήταν αρκετές να προκαλέσουν αναστάτωση ειδικά τη στιγμή που η χώρα βρίσκεται σε πολιτική αναταραχή και την κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού υπό κατάρρευση.

Σημειώνεται πως στις 8 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση ψηφοφορία για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης την οποία τρία από τα βασικά κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ήδη δηλώσει ότι δεν πρόκειται να τη στηρίξουν.

Το ακροδεξιό Rassemblement National, η αριστερή Γαλλία Ανυπότακτη και οι Πράσινοι έχουν δηλώσει πως θα καταψηφίσουν, ενώ και οι Σοσιαλιστές αρνούνται να στηρίξουν την κυβέρνηση. Εάν η πρόταση εμπιστοσύνης δεν περάσει, ο πρωθυπουργός θα οδηγηθεί σε παραίτηση.