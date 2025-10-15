Να ανακτήσει τον έλεγχο των αστικών περιοχών της Λωρίδας της Γάζας επιχειρεί η Χαμάς αμέσως μετά την εκεχειρία, με σκληρές εικόνες από δημόσιες εκτελέσεις να εμφανίζονται online.

Μετά την απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων, κάτοικοι της Γάζας λένε πως οι ένοπλοι της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης άρχισαν να κυκλοφορούν όλο και πιο εμφανώς, παίρνοντας θέσεις σε διαδρομές που χρησιμοποιούνται για παραδόσεις ανθρωπιστικής βοήθειας. Σε βίντεο που κυκλοφόρησε αργά τη Δευτέρα ένοπλοι της Χαμάς φαίνονταν να σέρνουν επτά άνδρες με χέρια δεμένα στην πλάτη σε πλατεία της πόλης της Γάζας, να τους αναγκάζουν να γονατίσουν και να τους εκτελούν δημόσια. Το Reuters μετέδωσε πως πηγή της Χαμάς επιβεβαίωνε ότι το βίντεο τραβήχτηκε τη Δευτέρα και ότι οι ένοπλοι ήταν της Χαμάς.

Σημειώνεται πως ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ έχει επιδοκιμάσει την, έστω μερική και προσωρινή, ανάκτηση ελέγχου από τη Χαμάς, ενώ Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν αποφύγει να σχολιάσουν δημόσια την επανεμφάνιση των ενόπλων της Χαμάς. Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι είπαν ότι δεκάδες άτομα έχουν σκοτωθεί σε συγκρούσεις μεταξύ της Χαμάς και Παλαιστινίων αντιπάλων της τις τελευταίες ημέρες. Επίσης ισραηλινά drones σκότωσαν πέντε Παλαιστίνιους που κινούνταν σε σπίτια σε προάστιο ανατολικά της πόλης της Γάζας και σε αεροπορική επίθεση σκοτώθηκε ένα άτομο και τραυματίστηκε άλλο ένα κοντά στη Χαν Γιούνις, είπαν οι αρχές της Γάζας. Η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας, ωστόσο οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είπαν ότι άνοιξαν πυρ κατά ατόμων που παραβίασαν τις γραμμές της εκεχειρίας και πλησίασαν μονάδες τους.

Πηγές της Χαμάς είπαν στο Reuters ότι η οργάνωση δεν θα ανεχτεί να διαταραχθεί η τάξη στη Γάζα και θα στοχεύει «συνεργούς, ένοπλους πλιατσικολόγους και εμπόρους ναρκωτικών». Εκατοντάδες μέλη της έχουν βγει στους δρόμους και εκτελούν άτομα που κατηγορούν ως συνεργούς των ισραηλινών δυνάμεων.

Ο Τραμπ πάντως, είπε «αν δεν αφοπλιστούν, θα τους αφοπλίσουμε εμείς. Και θα γίνει γρήγορα και ίσως βίαια».

Με πληροφορίες από Reuters