Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε την Κυριακή ότι βρέθηκαν νεκροί 14 διασώστες, οι οποίοι σκοτώθηκαν από πυρά του ισραηλινού στρατού εναντίον ασθενοφόρων στη νότια Λωρίδα της Γάζας, την περασμένη εβδομάδα.

«Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των νεκρών που βρέθηκαν είναι 14. Από αυτούς, οι οκτώ ήταν μέλη πληρωμάτων ασθενοφόρων της παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου, οι πέντε ήταν μέλη της Πολιτικής Άμυνας (της Λωρίδας της Γάζας) και ο ένας ήταν εργαζόμενος σε υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών», ανέφερε η οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

Δεν είναι σαφές σε ποια υπηρεσία του ΟΗΕ εργαζόταν το 14ο θύμα.

Η Ερυθρά Ημισέληνος και η Πολιτική Άμυνα είχαν χάσει επαφή με τις ομάδες των διασωστών αφού Ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ σε ασθενοφόρα, στις 23 Μαρτίου. Ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε το Σάββατο ότι έβαλε εναντίον ασθενοφόρων γιατί τα θεώρησε «ύποπτα», ενώ η Χαμάς έκανε λόγο για «έγκλημα πολέμου».

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν την περασμένη Κυριακή στη συνοικία Ταλ αλ Σουλτάν, στα δυτικά της Ράφα. Η Ερυθρά Ημισέληνος υποστηρίζει ότι οι ισραηλινές αρχές εμπόδισαν μια ομάδα της να μπει στη ζώνη αυτή για να αναζητήσει τους αγνοούμενους διασώστες οι οποίοι δέχτηκαν πυρά από τις ισραηλινές δυνάμεις.

