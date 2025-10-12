Διάγγελμα προς τον λαό του Ισραήλ, απηύθυνε ο πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου το βράδυ της Κυριακής 12.10.2025, ενώ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες.

Το διάγγελμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου έρχεται αφού η κυβερνητική εκπρόσωπος του Ισραήλ, Σος Μπεντροσιάν, είπε νωρίτερα ότι το Ισραήλ αναμένει πως και οι 20 ζωντανοί όμηροι θα παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό το πρωί της Δευτέρας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ξεκίνησε την ομιλία του προς τον λαό του Ισραήλ λέγοντας ότι η απελευθέρωση των ομήρων είναι ένα «ιστορικό γεγονός που κάποιοι δεν πίστευαν ότι θα συνέβαινε».

Τόνισε ότι «υπάρχουν τόσες πολλές διαφωνίες μεταξύ μας», αλλά εξέφρασε την ελπίδα ότι ο λαός του Ισραήλ θα μπορέσει «να αφήσει αυτές τις διαφορές στην άκρη» στο μέλλον.

«Όπου κι αν πολεμήσαμε, νικήσαμε», είπε. Ωστόσο πρόσθεσε ότι η εκστρατεία δεν έχει τελειώσει ακόμη, επισημαίνοντας πως υπάρχουν «πολύ μεγάλες προκλήσεις για την ασφάλεια» που βρίσκονται μπροστά.

Ο Νετανιάχου συνέχισε λέγοντας ότι ο ίδιος και η σύζυγός του συναντήθηκαν πολλές φορές με τις οικογένειες των ομήρων και είδαν από κοντά τη «λαχτάρα και τον πόνο» τους.

«Αυτές οι συναντήσεις ήταν μέσα μου σε κάθε απόφαση που πήραμε», είπε.

Απευθυνόμενος στις οικογένειες των ομήρων, δήλωσε: «Θα φέρουμε πίσω τους αγαπημένους σας».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκλεισε τη σύντομη δήλωσή του ευχαριστώντας τους πολίτες της χώρας που «στάθηκαν δυνατοί μέρα με τη μέρα».

«Αύριο είναι η αρχή ενός νέου δρόμου», είπε.

«Μαζί θα συνεχίσουμε να νικάμε και, με τη βοήθεια του Θεού, μαζί θα διασφαλίσουμε την αιωνιότητα της χώρας και της γης του Ισραήλ.»

Δεν κάνει πίσω η Χαμάς: Απαιτεί την αποφυλάκιση Παλαιστινίων ηγετών για την ανταλλαγή των ομήρων

Η Χαμάς και οι σύμμαχοί της «ολοκλήρωσαν τις προετοιμασίες» για την απελευθέρωση των ζωντανών ομήρων, που έχει προγραμματιστεί για αύριο, Δευτέρα (13/10), ωστόσο το ισλαμιστικό κίνημα συνεχίζει να απαιτεί την απελευθέρωση Παλαιστινίων ηγετών από το Ισραήλ στο πλαίσιο της ανταλλαγής.

«Η Χαμάς επιμένει ο τελικός κατάλογος (των κρατουμένων που θα απελευθερώσει το Ισραήλ) να περιλαμβάνει τους επτά μεγάλους ηγέτες, κυρίως τους Μαρουάν Μπαργκούτι, Άχμεντ Σααντάτ, Ιμπραχίμ Χαμέντ και Αμπάς αλ Σάγιεντ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις και στη Χαμάς, προσθέτοντας:

«Η Χαμάς και οι (παλαιστινιακές) παρατάξεις τελείωσαν τις προετοιμασίες για (την απελευθέρωση) όλων των ζωντανών κρατουμένων και αρκετών σορών που βρέθηκαν».

Αξίζει να σημειωθεί πως οι δηλώσεις αυτές επιβεβαιώθηκαν από μια άλλη πηγή προσκείμενη στο παλαιστινιακό κίνημα και στις διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ δεν δίνει την έγκρισή του για την απελευθέρωση υψηλόβαθμων στελεχών της Χαμάς ή κρατουμένων σε ισραηλινές φυλακές, επιμένοντας ότι πρώτα θα απελευθερωθούν οι όμηροι και σε δεύτερη φάση οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς

Το Ισραήλ αποκάλυψε αργά το μεσημέρι της Κυριακής (12/10) την ώρα που θα απελευθερωθούν οι όμηροι που κρατούνται από την Χαμάς.

Όπως δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, όλοι οι ζωντανοί όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/10) από τις 4 έως τις 6 π.μ. Παρόλα αυτά, ενδέχεται να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις στην ώρα άφιξης, σε μια διαδικασία η οποία θα τεθεί αρχικά υπό την επιτήρηση του Ερυθρού Σταυρού και στην συνέχεια του Ισραήλ.

Αργότερα, όπως ενημέρωσε η ισραηλινή κυβέρνηση, η Χαμάς θα παραδώσει τις σορούς των 28 νεκρών ομήρων, με την παλαιστινιακή οργάνωση, πάντως, να έχει διευκρινίσει πως δεν μπορεί να προσδιορίσει το ακριβές χρονικό σημείο που θα ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς ο εντοπισμός τους μπορεί να διαρκέσει αρκετό χρόνο.

Εάν η Χαμάς δεν καταφέρει να βρει τις σορούς ορισμένων από τους ομήρους, μια διεθνής επιτροπή θα βοηθήσει στον εντοπισμό τους. Την ίδια στιγμή, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου διαμηνύει ότι όλοι οι Ισραηλινοί όμηροι θα επιστρέψουν στο Ισραήλ, είτε είναι ζωντανοί, είτε νεκροί.

Η Μπεντροσιάν πρόσθεσε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία προπαγανδίστικη εκδήλωση από τη Χαμάς κατά τη στιγμή της απελευθέρωσης των ομήρων. Θυμίζεται πως σε προηγούμενες απελευθερώσεις, η παλαιστινιακή οργάνωση διοργάνωνε τελετές μπροστά σε πλήθος κόσμου που αποδοκίμαζε, πριν παραδώσει τους ανθρώπους που είχε απαγάγει στον Ερυθρό Σταυρό – τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς.

Παράλληλα, οι Times of Israel αποκαλύπτουν σχέδια έκτακτης ανάγκης για τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκειμένου να προσθέσει στο σφιχτό πρόγραμμά του μια γρήγορη επίσκεψη σε ένα από τα νοσοκομεία που φιλοξενούν τους απελευθερωμένους ομήρους αύριο, αν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Νωρίτερα σήμερα, ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης, Τζέι Ντι Βανς, σε συνέντευξη που παραχώρησε, τόνισε πως αυτό θα μπορούσε να συμβεί ανά πάσα στιγμή. «Οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή» είπε ο Βανς, μιλώντας στο NBC News. Ακόμη, πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

🚨🎗️BREAKING: The hostages will be released today between 7:00 PM and midnight Israeli time. pic.twitter.com/FC9ovX1gsm — Eli Afriat 🇮🇱🎗 (@EliAfriatISR) October 12, 2025

Τζέι Ντι Βανς: Οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή

Νωρίτερα, η Wall Street Journal ανέφερε ότι η Χαμάς ενημέρωσε πως έχει εντοπίσει τους 20 ομήρους και είναι έτοιμη να τους παραδώσει. Είναι η πρώτη επιβεβαίωση από τη Χαμάς ότι 20 εκ των ομήρων που είχαν απαχθεί στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023 είναι ακόμη ζωντανοί.

Λίγο μετά και ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ είναι «έτοιμο να υποδεχθεί αμέσως όλους» τους ομήρους που κρατά η Χαμάς και οι σύμμαχοί της στη Λωρίδα της Γάζας.

Το γραφείο του είπε πως ο Νετανιάχου συζήτησε το θέμα με τον συντονιστή της κυβέρνησης στην υπόθεση των ομήρων Γκαλ Χιρς.

«Το Ισραήλ έχει προετοιμαστεί και είναι έτοιμο να παραλάβει αμέσως όλους τους ομήρους μας», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στο NBC News πως «οι όμηροι θα μπορούσαν να απελευθερωθούν από τη Γάζα ανά πάσα στιγμή από τώρα και στο εξής», ξεκαθαρίζοντας ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν σκοπεύουν να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας ή στο Ισραήλ».

Παράλληλα, επιβεβαίωσε πως μια «διαρκής πίεση» των ΗΠΑ θα είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η σταθερότητα του παλαιστινιακού θύλακα στο μέλλον.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπογράμμισε επίσης πως είναι αδύνατον να γνωρίζει κανείς την ακριβή στιγμή κατά την οποία αυτοί οι όμηροι θα απελευθερωθούν.

«Όμως, έχουμε πολλές ελπίδες, για αυτό ακριβώς ο πρόεδρος (Τραμπ) θα μεταβεί εκεί, για να υποδεχθεί τους ομήρους στις αρχές της εβδομάδας», συμπλήρωσε ο Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος διαβεβαίωσε επίσης πως οι 200 Αμερικανοί στρατιώτες που θα είναι παρόντες στην περιοχή «θα επιτηρήσουν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός».

«Αυτό κυμαίνεται από το να επιβεβαιώνουν πως τα ισραηλινά στρατεύματα θα βρίσκονται στη γραμμή οριοθέτησης που έχει συμφωνηθεί, έως να διασφαλίζουν πως η Χαμάς δεν θα επιτεθεί σε αθώους Ισραηλινούς, να κάνουν ό,τι μπορούν για να διασφαλίσουν ότι η ειρήνη που δημιουργήσαμε διαρκεί και αντέχει», δήλωσε στο ABC News.

«Όμως, η ιδέα ότι θα έχουμε στρατεύματα στο πεδίο στη Γάζα, στο Ισραήλ, αυτό δεν αποτελεί πρόθεσή μας», συμπλήρωσε ο Τζέι Ντις Βανς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχωρεί από την Ουάσιγκτον σήμερα (12/10) το απόγευμα τοπική ώρα για να επισκεφθεί αρχικά το Τελ Αβίβ.

Μετά το Τελ Αβίβ, ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στην Αίγυπτο όπου θα προεδρεύσει μαζί με τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φατάχ Σίσι μιας «ειρηνευτικής συνόδου» στο Σαρμ ελ Σέιχ, παρουσία ηγετών από περισσότερες από 20 χώρες και του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Κανένας εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης ή της Χαμάς δεν θα παραστεί, αντιθέτως, στην υπογραφή ενός «εγγράφου με το οποίο θα τερματίζεται ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας».

Υπενθυμίζεται πως η συμφωνία Ισραήλ – Χαμάς προβλέπει την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων και 48 Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα. Μια διορία 72 ωρών για την απελευθέρωση ομήρων βάσει του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ λήγει, μάλιστα, το μεσημέρι της Δευτέρας ώρα Ελλάδας.

Παράλληλα, δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 20 ομήρων που θα απελευθερωθούν σε συνέχεια της συμφωνίας Ισραήλ – Χαμάς. Πρόκειται για άνδρες ηλικίας από 20 έως 38 χρονών, ενώ πηγές της Χαμάς έχουν αναφέρει πως η οργάνωση σχεδιάζει να παραδώσει όλους τους εν ζωή ομήρους, και εφόσον είναι δυνατόν τους νεκρούς, έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας.