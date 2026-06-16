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Ένα σύντομο στιγμιότυπο μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν έκλεψε την παράσταση στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στο Εβιάν.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του υποδέχθηκαν τον Αμερικανό πρόεδρο για την καθιερωμένη φωτογράφιση πριν από το επίσημο δείπνο εργασίας. Ωστόσο, τα φλας δεν στράφηκαν στον Γάλλο ηγέτη, αλλά στην ιδιαίτερα θερμή αλληλεπίδραση του Τραμπ με τη Μπριζίτ Μακρόν.



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Οι δύο αντάλλαξαν διπλό φιλί στα μάγουλα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο, ενώ ακολούθησε μια παρατεταμένη χειραψία περίπου 14 δευτερολέπτων, η οποία προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Trump and Brigitte Macron shake hands for 13 seconds.pic.twitter.com/G7cSrnipnO June 15, 2026

Τι ειπώθηκε μεταξύ Τραμπ και Μπριζίτ Μακρόν σύμφωνα με ειδικό στην ανάγνωση χειλιών

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στη βρετανική εφημερίδα Daily Mail η Νίκολα Χίγκλινγκ, ειδικός στην ανάγνωση χειλιών, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε αρχικά στον Εμανουέλ Μακρόν λέγοντας:

«Είμαι έτοιμος για απόψε».

Στη συνέχεια, αφού έσφιξε το χέρι του Γάλλου προέδρου, φέρεται να είπε απλά:

«Χαίρομαι».