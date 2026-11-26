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Την πρόσβαση σε αίθουσα του ομοσπονδιακού κοινοβουλίου στην οποία θα μιλούσε ο πρώην επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ εμπόδισαν δύο γερμανοί της Αριστεράς με την πρόεδρο της Bundestag να εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων.

Η Ντεζιρέ Μπέκερ και η Ταμάρα Μάτσι πραγματοποίησαν κατάληψη αποκλείοντας την είσοδο σε αίθουσα του κοινοβουλίου, στην οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί εκδήλωση με ομιλητή τον πρώην αρχηγό της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα.

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Jetzt im Bundestag: Linken-Abgeordnete blockieren die Tür einer Veranstaltung mit Ex-Mossad-Chef David Barnea, dem für seine Beteiligung an den Pager-Angriffen Kriegsverbrechen vorgeworfen werden pic.twitter.com/RsuSUwhn7M — Hanno Hauenstein (@hahauenstein) November 25, 2026

Οι δύο βουλευτές είχαν μάλιστα φροντίσει να εισέλθουν παράτυπα στον χώρο ακτιβιστές του αντισημιτικού χώρου. Έπειτα από γενική αναστάτωση, παρενέβη η αστυνομία του κοινοβουλίου προκειμένου να απομακρύνει τους καταληψίες και να διασφαλίσει την αίθουσα.

This morning, a Jewish activist protested an event with former mossad Chief David Barnea from inside the Bundestag.



Video: Hanno Hauenstein @hahauenstein pic.twitter.com/f5yhqhrG1Q — Hanno Hauenstein (@hahauenstein) November 25, 2026

«Το περιστατικό αποτελεί νέο χαμηλό σημείο για το κοινοβούλιο. Κάτι τέτοιο δεν είχε συμβεί ποτέ έως τώρα και δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες», δήλωσε η πρόεδρος της Bundestag Γιούλια Κλέκνερ και πρόσθεσε: «Δεν βρίσκομαι εδώ για να κρίνω απόψεις, αλλά για να διασφαλίζω την τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς. Ως εκ τούτου, έχω δώσει εντολή στη διοικητική μου ομάδα να εξετάσει με ποιον τρόπο μπορούμε να επιβάλουμε κυρώσεις».

Η εκδήλωση, την πρωτοβουλία για την οποία είχαν ο βουλευτής των Πρασίνων και αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Εποπτεία των Μυστικών Υπηρεσιών Κόνσταντιν φον Νοτς και το «Φόρουμ Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή» (Naffo), πραγματοποιήθηκε τελικά, αν και όχι χωρίς προβλήματα, καθώς άτομο που βρισκόταν στην αίθουσα, όταν έγινε αναφορά στην επίθεση με τους βομβητές εναντίον στελεχών της Χεζμπολάχ, φώναξε προς τον κ. Μπαρνέα «δολοφόνε – Ντροπή σου, 80 χρόνια αφότου δολοφονήθηκαν οι δικοί σου», για να απομακρυνθούν από άλλους παρευρισκόμενους. Ο Νταβίντ Μπαρνέα δήλωσε πρόσφατα ότι ήταν η Μοσάντ που απέτρεψε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ το 2024 στη Βιέννη.