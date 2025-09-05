Επίθεση με μαχαίρι σε μια επαγγελματική σχολή στην πόλη Έσσεν στη Γερμανία πραγματοποίησε ένας μαθητής, σύμφωνα με την Bild, τραυματίζοντας σοβαρά έναν καθηγητή.

Κατά την επιχείρηση για την σύλληψή του δράστη, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τον τραυμάτισαν ενώ πλέον λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

A police helicopter has been deployed to the scene with a knifeman still at large. #DailyExpress https://t.co/Y4OS9TkVe5 pic.twitter.com/HGzjkLkYmJ — Daily Express (@Daily_Express) September 5, 2025

Δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο ή η ταυτότητα του υπόπτου ενώ η αστυνομία, σε πρώτη φάση, δεν ήταν σε θέση να παράσχει περισσότερες πληροφορίες στο Reuters για το περιστατικό.

Großalarm in Essen: An einer Berufsschule ist eine Lehrerin mit einem Messer angegriffen worden. Die Polizei rückt zu einem großen Einsatz aus – und meldet schließlich, dass der Täter gefasst wurde. Dabei kam es zum Schusswaffengebrauch.https://t.co/J1iYQIV4VL — Andreas Phieler (@ap_tweety) September 5, 2025