Επίθεση με μαχαίρι σε μια επαγγελματική σχολή στην πόλη Έσσεν στη Γερμανία πραγματοποίησε ένας μαθητής, σύμφωνα με την Bild, τραυματίζοντας σοβαρά έναν καθηγητή.

Κατά την επιχείρηση για την σύλληψή του δράστη, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και τον τραυμάτισαν ενώ πλέον λαμβάνει ιατρική φροντίδα.

Advertisement
Advertisement

Δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο ή η ταυτότητα του υπόπτου ενώ η αστυνομία, σε πρώτη φάση, δεν ήταν σε θέση να παράσχει περισσότερες πληροφορίες στο Reuters για το περιστατικό.