Το παλιότερο μοναστηριακό ζυθοποιείο του κόσμου, το Weltenburger της Γερμανίας, περνά σε νέα χέρια, καθώς πωλείται στη ζυθοποιία Schneider Weisse με έδρα το Μόναχο, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του κλάδου εξαιτίας της κατακόρυφης πτώσης των πωλήσεων μπύρας.

Η μπύρα παρασκευάζεται στο Αβαείο του Weltenburg, ένα εντυπωσιακό και έως σήμερα ενεργό μοναστήρι στις όχθες του Δούναβη, στη Βαυαρία, εδώ και σχεδόν χίλια χρόνια.

Παρότι οι εγκαταστάσεις εξακολουθούν να ανήκουν στην Καθολική Εκκλησία, οι Βενεδικτίνοι μοναχοί είχαν παραδώσει πριν από περίπου πενήντα χρόνια την παραγωγή της πολυβραβευμένης ξανθιάς μπύρας και των χαρακτηριστικών σκούρων ποικιλιών της μάρκας σε μισθωμένο προσωπικό της ζυθοποιίας Bischofshof.

Ο Τιλ Χέντριχ, διευθύνων σύμβουλος τόσο της Weltenburger όσο και της Bischofshof, δήλωσε ότι η συγκεκριμένη λύση μπορεί να αποτρέψει τον κίνδυνο πλήρους παύσης λειτουργίας ή διάσπασης των ζυθοποιείων από έναν επενδυτή «ο οποίος δεν θα έχει καμία σχέση με την περιοχή», διασφαλίζοντας παράλληλα μακροπρόθεσμα «ένα σημαντικό κομμάτι της βαυαρικής ζυθοποιητικής παράδοσης».

Οι οικονομικοί όροι της πώλησης της Weltenburger στη Schneider, μια σχετικά νεότερη ζυθοποιία που ιδρύθηκε το 1872, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Guardian. Ωστόσο, η ολοκλήρωση της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί έως τον Ιανουάριο του 2027 και προβλέπει τη διατήρηση και των 21 εργαζομένων της Weltenburger.

Η Bischofshof, η οποία ιδρύθηκε το 1649 και απασχολεί 56 εργαζόμενους, θα σταματήσει την παραγωγή της στο τέλος του έτους, με το εμπορικό σήμα της μπύρας να μεταφέρεται στη Schneider. Η παραγωγή της Weltenburger θα συνεχιστεί κανονικά στο ιστορικό αβαείο, ενώ η επισκοπή του Ρέγκενσμπουργκ ανακοίνωσε ότι αναζητά λύσεις επανατοποθέτησης για τους εργαζομένους της Bischofshof οι οποίοι θα χάσουν τη δουλειά τους.

«Όποιος δεν μπορεί να χαρεί τη ζωή, στο τέλος γίνεται ανυπόφορος για τους άλλους», δήλωσε ο ηγούμενος του μοναστηριού, Τόμας Μ. Φράιχαρτ, παραφράζοντας τον Φρίντριχ Σίλερ, με αφορμή τον εορτασμό της 975ης επετείου της Weltenburger τον περασμένο Μάιο. Και πρόσθεσε: «Η απόλαυση του χυμού του κριθαριού πρέπει να θεωρείται δώρο του Θεού».

Ωστόσο, οι πωλήσεις μπύρας στη Γερμανία βρίσκονται σε σταθερή πτωτική πορεία, καθώς η κατανάλωση αλκοόλ μειώνεται σε πολλές δυτικές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Βρετανία. Σύμφωνα με τον κύριο φορέα του κλάδου, ο τζίρος έχει συρρικνωθεί κατά ένα τέταρτο τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Μόνο το 2025, η κατανάλωση μειώθηκε κατά πέντε εκατομμύρια εκατόλιτρα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων 75 ετών.

Η γερμανική αγορά μπύρας διατηρεί μια ξεχωριστή παράδοση πιστότητας στις τοπικές μάρκες, έχοντας να αντιμετωπίσουν μερικές δεκάδες διεθνώς αναγνωρισμένα ονόματα. Ως αποτέλεσμα, ίσως παραδόξως για μια χώρα με τόσο μακρά και υπερήφανη ζυθοποιητική ιστορία, η Γερμανία δεν διαθέτει ούτε μία μπύρα ανάμεσα στις δέκα κορυφαίες σε πωλήσεις παγκοσμίως.

Με πληροφορίες από The Guardian