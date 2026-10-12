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Οι ύποπτοι φέρονται να μετέδωσαν ζωντανά την πράξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στην πλατφόρμα TikTok.

Οι αρχές εντόπισαν το ρομπότ κρυμμένο στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου και προχώρησαν στην κατάσχεση της συσκευής μαζί με δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος των δύο νεαρών βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα για τη συγκεκριμένη επίθεση και την παράνομη χρήση του τεχνολογικού μέσου.

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Η γερμανική αστυνομία διερευνά την υπόθεση δύο νεαρών, ηλικίας 16 και 19 ετών, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να παρενοχλήσουν σεξουαλικά μια ανήλικη κοπέλα και να μεταδώσουν ζωντανά την πράξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών τη Δευτέρα.

Το θύμα, ηλικίας 16 ετών, βρισκόταν με δύο φίλες της στην Κολωνία, στη δυτική Γερμανία, αργά το βράδυ του Σαββάτου, όταν το ρομπότ, ύψους 1,2 μέτρων, την πλησίασε, σύμφωνα με την αστυνομία.

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Το ρομπότ, το οποίο είχε κόκκινο και χρυσό χρώμα, φέρεται στη συνέχεια να άγγιξε την κοπέλα στους γλουτούς και να έκανε κινήσεις που προσομοίαζαν σε σεξουαλικές ωθήσεις, όπως αναφέρουν οι αρχές.

ALERT: Robot seized by police after allegedly groping a 16-year-old girl on a live stream. The small red-and-gold robot, wearing a green jumpsuit, sunglasses, a mustache, and a gold chain, grabbed the teenage girl and then made a thrusting motion outside a fast-food restaurant in Cologne, Germany. Police seized the robot, which was hidden in the trunk of a Volkswagen, and seized 2 phones from the suspects. Cologne police believe the men were possibly controlling the robot and are considering s*xual harassment charges. October 12, 2026

Ο 16χρονος, ο οποίος φέρεται να είναι ο ιδιοκτήτης του ρομπότ, και ο 19χρονος «φέρεται να βιντεοσκόπησαν την καταγγελλόμενη επίθεση, να τη μετέδιδαν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να σχολίαζαν όσα συνέβαιναν», σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας της Κολωνίας.

Βίντεο που κυκλοφορεί στην πλατφόρμα TikTok δείχνει ένα ανθρωποειδές ρομπότ με κόκκινο και χρυσό χρώμα, συνοδευόμενο από δύο νεαρούς, να ορμά πάνω σε μια έφηβη, η οποία ουρλιάζει και απομακρύνεται.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε για το περιστατικό και εντόπισε το ρομπότ στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, όπου ο ιδιοκτήτης του φέρεται να το είχε κρύψει.

Οι αρχές κατάσχεσαν το ρομπότ και δύο κινητά τηλέφωνα που ανήκαν στους υπόπτους. Σε βάρος των δύο νεαρών βρίσκεται σε εξέλιξη ποινική έρευνα.