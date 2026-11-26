Η Κίνα έχει περάσει στην εποχή των Robocops: Ανθρωποειδή ρομπότ σερβίρουν καφέ, εξυπηρετούν σε αεροδρόμια, παίρνουν μέρος σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης - Reuters

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ανθρωποειδή ρομπότ αναλαμβάνουν καθημερινές εργασίες στην Κίνα, προσφέροντας υπηρεσίες σε αεροδρόμια, εργοστάσια, δημόσιες υπηρεσίες και εκδηλώσεις όπως η Εβδομάδα Οικονομικών Ηγετών της APEC.

Η νεοφυής εταιρεία Ai² Robotics αναπτύσσει συστήματα που ανταποκρίνονται σε πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες, στοχεύοντας στην υποστήριξη του ανθρώπινου προσωπικού σε απαιτητικές εργασίες.

Ο ιδρυτής της εταιρείας χαρακτηρίζει τα ανθρωποειδή ρομπότ ως έξυπνα τερματικά τέταρτης γενιάς που αποτελούν το επόμενο σημαντικό βήμα στην τεχνολογική εξέλιξη.

Η πόλη Σενζέν αποτελεί το κύριο πεδίο εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών, όπου τα ρομπότ μεταβαίνουν σταδιακά από τα εργαστήρια στην καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα.

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Η εικόνα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε βγαλμένη από ταινία επιστημονικής φαντασίας γίνεται πλέον πραγματικότητα στην Κίνα. Ανθρωποειδή ρομπότ αναλαμβάνουν καθημερινές εργασίες, εξυπηρετούν πολίτες και επισκέπτες, ενώ κάνουν την εμφάνισή τους σε αεροδρόμια, εργοστάσια και δημόσιες υπηρεσίες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η παρουσία επτά ρομπότ AlphaBot στην Εβδομάδα Οικονομικών Ηγετών της APEC, που πραγματοποιήθηκε στη Σενζέν. Για επτά ημέρες, τα ρομπότ είχαν αναλάβει να προσφέρουν ροφήματα στους δημοσιογράφους που κάλυπταν τη διοργάνωση, εξυπηρετώντας τόσο Κινέζους όσο και ξένους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης.

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Πίσω από την ανάπτυξη των συγκεκριμένων μηχανών βρίσκεται η νεοφυής εταιρεία Ai² Robotics, η οποία ιδρύθηκε στις αρχές του 2023 στη Σενζέν από τον Γκούο Γιαντόνγκ. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να δημιουργεί ανθρωποειδή ρομπότ που δεν περιορίζονται σε εντυπωσιακές επιδείξεις, αλλά μπορούν να ανταποκρίνονται σε πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες.

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Η αξιοποίηση των ρομπότ δεν περιορίζεται σε εκδηλώσεις και χώρους φιλοξενίας. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, συστήματα της Ai² Robotics χρησιμοποιούνται ήδη σε αεροδρόμια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, υπηρεσίες αστικής διοίκησης, αλλά και σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης.

Στόχος είναι η σταδιακή ανάθεση περισσότερων επαναλαμβανόμενων ή απαιτητικών εργασιών στις μηχανές, ώστε να μπορούν να υποστηρίζουν το ανθρώπινο προσωπικό σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Η Κίνα έχει περάσει στην εποχή των Robocops: Ανθρωποειδή ρομπότ σερβίρουν καφέ, εξυπηρετούν σε αεροδρόμια, παίρνουν μέρος σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης – Reuters Η Κίνα έχει περάσει στην εποχή των Robocops: Ανθρωποειδή ρομπότ σερβίρουν καφέ, εξυπηρετούν σε αεροδρόμια, παίρνουν μέρος σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης – Reuters Η Κίνα έχει περάσει στην εποχή των Robocops: Ανθρωποειδή ρομπότ σερβίρουν καφέ, εξυπηρετούν σε αεροδρόμια, παίρνουν μέρος σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης – Reuters Η Κίνα έχει περάσει στην εποχή των Robocops: Ανθρωποειδή ρομπότ σερβίρουν καφέ, εξυπηρετούν σε αεροδρόμια, παίρνουν μέρος σε επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης – Reuters

Humanoid robots danced, sparred in a metal cage and served ice cream in Shenzhen as the Chinese technology hub welcomed world leaders for the Asia-Pacific Economic Cooperation summit. pic.twitter.com/2gcYahQbHN — Breaking911 (@Breaking911) November 17, 2026

Ο ιδρυτής της εταιρείας θεωρεί ότι τα ανθρωποειδή ρομπότ αποτελούν το επόμενο μεγάλο βήμα στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Μάλιστα, τα χαρακτηρίζει «έξυπνα τερματικά τέταρτης γενιάς», τοποθετώντας τα στην ίδια εξελικτική πορεία με τους προσωπικούς υπολογιστές, τα smartphones και τα έξυπνα οχήματα.

Η Σενζέν εξελίσσεται έτσι σε ένα πεδίο εφαρμογής της νέας ρομποτικής τεχνολογίας, με τα ανθρωποειδή συστήματα να περνούν σταδιακά από τα εργαστήρια και τις επιδείξεις στην καθημερινή επαγγελματική δραστηριότητα.

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