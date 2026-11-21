Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το γηροκομείο Maison des aînés στο Βαλεϊφίλντ ενέταξε στο δυναμικό του ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη για την καθημερινή προετοιμασία γευμάτων.

Το σύστημα Chef Jasper προσαρμόζει τα πιάτα στις ατομικές διατροφικές ανάγκες εκατό ηλικιωμένων, λειτουργώντας με την υποστήριξη εξειδικευμένου προσωπικού της κατασκευάστριας εταιρείας.

Η υιοθέτηση της ρομποτικής τεχνολογίας οδήγησε στην κατάργηση τριών θέσεων εργασίας, προκαλώντας αντιδράσεις από το προσωπικό της κουζίνας σχετικά με την απώλεια θέσεων εργασίας.

Η δημόσια υπηρεσία υγείας του Κεμπέκ υποστηρίζει την πρωτοβουλία ως λύση στο πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού που αντιμετωπίζουν οι δομές φροντίδας ηλικιωμένων.

Παρά τις επιφυλάξεις για την ανθρώπινη παρουσία, το ρομπότ παραμένει σε λειτουργία εξυπηρετώντας τις ανάγκες σίτισης των τροφίμων με ακρίβεια και συνέπεια.

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Μέχρι πριν λίγους μήνες, η κουζίνα ενός γηροκομείου στο Βαλεϊφίλντ του Κεμπέκ λειτουργούσε όπως κάθε άλλη, με ανθρώπους μάγειρες. Από το καλοκαίρι εκεί δουλεύει και ένα ρομπότ. Λέγεται Chef Jasper, το καθοδηγεί τεχνητή νοημοσύνη και, σύμφωνα με τη Marca, ετοιμάζει φαγητό για περίπου 100 ανθρώπους την ημέρα, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καθενός.

Τι ακριβώς συμβαίνει στην κουζίνα

Η «Maison des aînés» του Βαλεϊφίλντ χρησιμοποιεί από το καλοκαίρι ρομπότ μάγειρα με τεχνητή νοημοσύνη, κάτι που επηρέασε αρκετούς εργαζόμενους. Το γηροκομείο ανήκει στη δημόσια υπηρεσία υγείας της περιοχής (Santé Québec Montérégie-Ouest). Είναι η πρώτη φορά που τέτοιο σύστημα μπαίνει στο δημόσιο σύστημα υγείας και κοινωνικής φροντίδας του Κεμπέκ.

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Το ρομπότ δεν δουλεύει εντελώς μόνο του. Ένας υπάλληλος της εταιρείας Chef Jasper, που έχει έδρα το Μόντρεαλ, πρέπει να βρίσκεται πάντα δίπλα του για να γεμίζει τους κυλίνδρους με τα υλικά και να βοηθά στο σέρβιρισμα των πιάτων. Ο μισθός αυτού του εργαζομένου περιλαμβάνεται στο συμβόλαιο με την εταιρεία.

Με απλά λόγια, το ρομπότ είναι ένας ρομποτικός βραχίονας που παίρνει τα υλικά από ειδικά δοχεία, τα μαγειρεύει με ακρίβεια και βγάζει πολλές παραλλαγές του ίδιου πιάτου ταυτόχρονα. Η τεχνητή νοημοσύνη θυμάται τι χρειάζεται κάθε ηλικιωμένος, για παράδειγμα λιγότερο αλάτι, πολτοποιημένη τροφή ή κάποια ειδική δίαιτα. Η Radio-Canada γράφει χαρακτηριστικά ότι αν ένας τρόφιμος θέλει το φαγητό του πιο πικάντικο, θα το έχει πιο πικάντικο.

Η εταιρεία πάντως δεν ισχυρίζεται ότι κάνει όλη τη δουλειά το ρομπότ. Στις συχνές ερωτήσεις της εξηγεί ότι, για περισσότερη ποικιλία, ένα ποσοστό από τα κυρίως πιάτα και τα συνοδευτικά το μαγειρεύει με το χέρι το προσωπικό της κουζίνας, με καθοδήγηση και έλεγχο από το σύστημα.

Η μαγείρισσα που έχασε τη θέση της

Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Τους τελευταίους μήνες, μια νεαρή μαγείρισσα που είχε προσληφθεί στο γηροκομείο μοιράστηκε στα social media την απογοήτευση και τον θυμό της, επειδή ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη πήρε τη θέση ενός ανθρώπου. Σύμφωνα με τη Radio-Canada, καταργήθηκαν μία θέση μαγείρισσας και δύο θέσεις βοηθών στην εστίαση για να μπει το ρομπότ.

Η άφιξη του Chef Jasper ενόχλησε μέρος του προσωπικού, αλλά ακόμα και οι επικριτές του παραδέχονται ότι μαγειρεύει καλά και έχει ορισμένα πλεονεκτήματα. Η υπηρεσία υγείας βλέπει το ρομπότ ως λύση στην έλλειψη προσωπικού, ένα πρόβλημα που πιέζει τα γηροκομεία σε όλο τον δυτικό κόσμο, καθώς ο πληθυσμός γερνά και οι εργαζόμενοι στη φροντίδα δεν φτάνουν.

Πόσο διαδεδομένο είναι

Το ρομπότ δεν έχει μπει ακόμα σε πολλές κουζίνες. Προς το παρόν λειτουργεί σε μία μόνο δημόσια δομή για ηλικιωμένους, αυτή του Βαλεϊφίλντ, και σε δύο ιδιωτικές, ανάμεσά τους η Excelsoins Bellagio στο Λονγκέιγ. Η εταιρεία δηλώνει στην ιστοσελίδα της ότι έχει σερβίρει πάνω από ένα εκατομμύριο μερίδες χωρίς να χάσει ποτέ ούτε ένα γεύμα. Παρουσιάζει επίσης την υπηρεσία της ως πλήρη διαχείριση της εστίασης, χωρίς επιπλέον κόστος για τα γηροκομεία.

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Η ιστορία ανοίγει μια συζήτηση που θα ακούμε όλο και πιο συχνά. Τα μηχανήματα μπορούν να κάνουν σωστά τις επαναλαμβανόμενες δουλειές και να δώσουν σε κάθε ηλικιωμένο το πιάτο που του ταιριάζει. Μένει όμως ανοιχτό το ερώτημα τι γίνεται με τους ανθρώπους που έκαναν αυτή τη δουλειά μέχρι τώρα, και με την ανθρώπινη επαφή στο τραπέζι ενός γηροκομείου.

Πηγή: radio-canadachefjasper / chefjasper

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