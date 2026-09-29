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Ένα ανθρωποειδές ρομπότ μπορεί πλέον να αναλάβει ορισμένες από τις δουλειές του σπιτιού στο Σαν Φρανσίσκο, έναντι 30 δολαρίων την ώρα.

Η startup Tau Robotics έχει ξεκινήσει να προσφέρει την υπηρεσία καθαρισμού σε σπίτια και γραφεία, αν και προς το παρόν η πρόσβαση είναι περιορισμένη και γίνεται κατόπιν πρόσκλησης.

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Παρά την εικόνα ενός πλήρως αυτόνομου ρομπότ που καθαρίζει μόνο του ένα σπίτι, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Τα μηχανήματα ελέγχονται εξ αποστάσεως από ανθρώπους χειριστές, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να υποστηρίζει την εκτέλεση των εργασιών.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα ρομπότ μπορούν να αναλάβουν βασικές δουλειές, όπως σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα, καθάρισμα πάγκων και τραπεζιών, πέταγμα σκουπιδιών και απομάκρυνση αντικειμένων ή υγρών από το πάτωμα.

Η Tau Robotics αναφέρει ότι σε κάθε εργασία χρησιμοποιούνται δύο ανθρωποειδή ρομπότ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν το email και τη γειτονιά τους προκειμένου να μπουν σε λίστα αναμονής.

A San Francisco-based robotics company is betting humanoid robots can succeed where automation has previously struggled: navigating the cluttered, unpredictable environment of people's homes to provide a cleaning service pic.twitter.com/Qq5IHGmstQ — Reuters (@Reuters) September 29, 2026

Δεν είναι ακόμη πλήρως αυτόνομα

Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της εταιρείας έχει επισημάνει ότι η σημερινή τεχνολογία δεν επιτρέπει ακόμη στην τεχνητή νοημοσύνη να ελέγχει πλήρως ένα ανθρωποειδές ρομπότ χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Η συγκεκριμένη παράμετρος έχει προκαλέσει και επιφυλάξεις από ειδικούς της ρομποτικής. Ο Κεν Γκόλντμπεργκ, καθηγητής μηχανικής στο UC Berkeley, δήλωσε στο ABC News ότι η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο για να μπορεί να αναλάβει ολοκληρωμένες εργασίες καθαρισμού σε πραγματικά σπίτια.

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Το βασικό ζήτημα είναι ότι ένα ρομπότ μπορεί να εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία σε ελεγχόμενο περιβάλλον, όμως ένα πραγματικό σπίτι παρουσιάζει πολύ περισσότερες απρόβλεπτες συνθήκες, από διαφορετικές επιφάνειες και έπιπλα μέχρι αντικείμενα που πρέπει να αποφεύγονται.

Η υπηρεσία της Tau Robotics αποτελεί, πάντως, ένα ακόμη βήμα προς την εμπορική αξιοποίηση των ανθρωποειδών ρομπότ, με την ανθρώπινη τηλεχειριστική υποστήριξη να λειτουργεί προς το παρόν ως απαραίτητος κρίκος μεταξύ της τεχνολογίας και της πλήρους αυτονομίας.

Would you hire a robot to clean your home? One woman in San Francisco hired a humanoid robot from Tau Robotics to complete 1 hour of cleaning in her home. She said the robot did a "solid job" and she did not have to redo any of its work afterwards. Source: ABC $GD $TSLA pic.twitter.com/9ZUYET0B5Q Advertisement September 27, 2026