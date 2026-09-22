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Μια ασυνήθιστη αναμέτρηση μεταξύ ανθρώπου και ανθρωποειδούς ρομπότ πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον στα social media και θυμίζοντας σκηνές βγαλμένες από ταινία επιστημονικής φαντασίας.

Στο ρινγκ βρέθηκε ο Αμερικανός influencer και content creator Φράνκι Λαπένα, ο οποίος αντιμετώπισε ένα ανθρωποειδές ρομπότ ύψους περίπου 1,80 μέτρου, σε ένα event που διοργάνωσε η αμερικανική εταιρεία ρομποτικής REK.

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Η αναμέτρηση εντάσσεται σε ένα project της εταιρείας που εξετάζει τις δυνατότητες της εικονικής πραγματικότητας και του απομακρυσμένου χειρισμού ανθρωποειδών ρομπότ. Η ιδέα είναι οι άνθρωποι να μπορούν να ελέγχουν τα ρομπότ από απόσταση και να συμμετέχουν σε αγώνες μεταξύ τους.

Βίντεο από την αναμέτρηση κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτά, το ρομπότ εμφανίζεται αρχικά να κάνει προθέρμανση, προτού βρεθεί απέναντι στον Λαπένα.

Με την έναρξη του αγώνα, ο influencer επιχείρησε να χτυπήσει το ρομπότ με γροθιές, ενώ εκείνο απάντησε χρησιμοποιώντας κυρίως κλωτσιές. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, το ανθρωποειδές φαίνεται να καταφέρνει αρκετά δυνατά χτυπήματα, εντυπωσιάζοντας το κοινό με την κινητικότητα και τη δύναμή του.

We just made history with the first Human VS Terminator robot fight.



Frankie LaPenna gave it his all 🥊 More fight footage coming soon! pic.twitter.com/iADpv9d8Wg — REK (@REK) September 20, 2026

Το βίντεο προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Αρκετοί χρήστες αναρωτήθηκαν πώς θα εξελισσόταν μια αντίστοιχη αναμέτρηση με έναν επαγγελματία μαχητή, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε έναν αγώνα μεταξύ ανθρώπων ενδέχεται να μην είναι εξίσου αποτελεσματικές απέναντι σε ένα ρομπότ.

Η ασυνήθιστη μάχη έγινε γρήγορα viral, με πολλούς να τη συγκρίνουν με σκηνές από ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Παράλληλα, η αναμέτρηση έφερε ξανά στο προσκήνιο τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρουν στο μέλλον τα ανθρωποειδή ρομπότ και ο εξ αποστάσεως χειρισμός τους.

Με πληροφορίες από: justearthnews.com