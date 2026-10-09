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Ο δράστης οχυρώθηκε στην κατοικία του μετά την επίθεση, προκαλώντας πολύωρη αστυνομική επιχείρηση με τη συμμετοχή περίπου 150 αστυνομικών.

Οι ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν στο κτίριο τα ξημερώματα της Παρασκευής, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν τον 60χρονο και να ολοκληρώσουν την επιχείρηση.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν άγνωστα, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαλευκάνουν τις συνθήκες της διπλής ανθρωποκτονίας.

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Στη σύλληψη ενός 60χρονου Γερμανού, ο οποίος σκότωσε δύο υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων στο Μπερνγκάου της Βαυαρίας, προχώρησαν οι γερμανικές αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (9/10), έπειτα από πολύωρη αστυνομική επιχείρηση.

Ο άνδρας πυροβόλησε θανάσιμα έναν άνδρα και μία γυναίκα το απόγευμα της Πέμπτης (8/10) και στη συνέχεια οχυρώθηκε στην κατοικία του, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε στις 02:20 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, όταν ειδικές δυνάμεις εισέβαλαν αιφνιδιαστικά στο κτίριο και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν.

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Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 150 αστυνομικοί και 90 μέλη σωστικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Τα κίνητρα του 60χρονου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η αιματηρή επίθεση κατά τη διάρκεια ελέγχου όπλων

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν δύο υπάλληλοι της περιφερειακής διοίκησης του Νόιμαρκτ, στην περιοχή του Άνω Παλατινάτου, επισκέφθηκαν τον 60χρονο στο πλαίσιο προγραμματισμένου ελέγχου για τη νόμιμη κατοχή και ασφαλή φύλαξη όπλων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της αστυνομίας, ο άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον τους, τραυματίζοντάς τους θανάσιμα, και στη συνέχεια κλείστηκε στο σπίτι του.

Οι πρώτες πληροφορίες των γερμανικών αρχών ανέφεραν ότι ένας άνδρας είχε χάσει τη ζωή του και μία γυναίκα είχε τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, αργότερα εκπρόσωπος της αστυνομικής διεύθυνσης του Άνω Παλατινάτου επιβεβαίωσε ότι και η δεύτερη υπάλληλος ήταν νεκρή.

«Εκτιμούμε ότι πέθανε αμέσως από τους πυροβολισμούς», δήλωσε ο εκπρόσωπος, εξηγώντας ότι η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός της.

Η σορός της γυναίκας ανασύρθηκε από το κτίριο όπου παρέμενε ο ένοπλος. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα ή τις ηλικίες των δύο θυμάτων, ενώ οι οικογένειές τους έχουν ενημερωθεί για τον θάνατό τους.

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Έφοδος των ειδικών δυνάμεων έπειτα από 12 ώρες

Οι πρώτες κλήσεις προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έγιναν περίπου στις 14:00 της Πέμπτης, τοπική ώρα, όταν κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν πυροβολισμούς. Ακολούθησε εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση, η οποία διήρκεσε περισσότερες από 12 ώρες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να πείσουν τον 60χρονο να παραδοθεί, διατηρώντας επικοινωνία μαζί του και επιδιώκοντας μια ειρηνική έκβαση της κρίσης.

«Προσπαθούμε πάντοτε να επιτύχουμε μια ειρηνική λύση και αυτό γίνεται πρωτίστως μέσω της επικοινωνίας. Η εναλλακτική είναι γνωστή σε όλους, αλλά στόχος μας είναι να υπάρξει λύση χωρίς βία», είχε δηλώσει εκπρόσωπος της αστυνομίας.

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Τελικά, έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, οι αρχές αποφάσισαν να επέμβουν στο κτίριο. Στις 02:20 τα ξημερώματα της Παρασκευής, ειδικές δυνάμεις πραγματοποίησαν αιφνιδιαστική έφοδο, ακινητοποιώντας και συλλαμβάνοντας τον ύποπτο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 150 αστυνομικοί, μεταξύ των οποίων άνδρες ειδικών δυνάμεων, καθώς και 90 μέλη σωστικών συνεργείων, ομάδων διαχείρισης κρίσεων και της γερμανικής υπηρεσίας τεχνικής βοήθειας THW.

Στην περιοχή βρισκόταν επίσης αστυνομικό ελικόπτερο, ενώ είχε διατεθεί τεθωρακισμένο όχημα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν χρειάστηκε τελικά να χρησιμοποιηθεί. Παράλληλα, σε τοπικό αθλητικό κτίριο δημιουργήθηκε ειδικός χώρος για τη συγκέντρωση μαρτυριών.

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Οι αρχές είχαν αποκλείσει την περιοχή γύρω από την κατοικία του υπόπτου, επισημαίνοντας ότι δεν υπήρχε κίνδυνος για τους κατοίκους που βρίσκονταν εκτός της ζώνης αποκλεισμού.

Der Polizeieinsatz in Berngau dauert an. Nach wie vor sind Einsatzkräfte vor Ort. Der Tatverdächtige hält sich nach den derzeitigen Erkenntnissen alleine im Gebäude auf. Spezialisten für Einsatzkommunikation stehen zwischenzeitlich in telefonischem Kontakt zu dem Mann. https://t.co/f7ecFhkGA9 — Polizei Oberpfalz (@polizeiopf) October 8, 2026

Ποιος είναι ο 60χρονος

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας, ο συλληφθείς είναι 60χρονος Γερμανός. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο τι τον οδήγησε στην επίθεση κατά των δύο υπαλλήλων.

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Η γερμανική εφημερίδα Bild μετέδωσε ότι πρόκειται για ερασιτέχνη σκοπευτή χωρίς ποινικό μητρώο. Η πληροφορία αυτή, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρχές.

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Οι ερευνητές εξετάζουν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του διοικητικού ελέγχου, καθώς και τα πιθανά κίνητρα της επίθεσης. Η σύλληψή του έβαλε τέλος στην πολύωρη αστυνομική επιχείρηση, χωρίς ωστόσο να έχουν απαντηθεί τα βασικά ερωτήματα γύρω από τη διπλή δολοφονία.

Το Μπερνγκάου είναι αγροτική κοινότητα περίπου 2.600 κατοίκων, στην περιφέρεια Νόιμαρκτ του Άνω Παλατινάτου, λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της ομώνυμης πόλης και περίπου 30 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Νυρεμβέργης.

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