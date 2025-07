Με ψήφους 513 υπέρ και 207 κατά (καμία αποχή), το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Γερμανίας ενέκρινε την Τρίτη την άρση του «φρένου χρέους», προκειμένου να επιτρέψει τον δανεισμό έως και ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, το οποίο θα διατεθεί για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της Γερμανίας και για την αναβάθμιση των ενόπλων δυνάμεων. Για μία ”ιστορική απόφαση” κάνουν λόγο τα ΜΜΕ.

Τα κόμματα του πιθανού επόμενου κυβερνητικού συνασπισμού, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), επεδίωξαν και πέτυχαν τελικά την ψήφιση των σχετικών συνταγματικών αλλαγών από την απερχόμενη βουλή, καθώς απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων, η οποία ήταν αμφίβολο εάν θα μπορούσε να επιτευχθεί από τη νέα Bundestag, καθώς η Αριστερά και η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) θα διαθέτουν την λεγόμενη «πλειοψηφία αρνησικυρίας». Την πρόταση των CDU/CSU και SPD στήριξαν σήμερα και οι Πράσινοι, αφού προηγουμένως εξασφάλισαν ότι 100 δισεκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν σε πολιτικές για το κλίμα.

