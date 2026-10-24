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Να προχωρήσουν σε συμφωνία καθορισμού ΑΟΖ κάλεσε σήμερα την Αίγυπτο ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας Γιασέρ Γκιουλέρ.

«Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε συμφωνία με την Αίγυπτο σχετικά με την οριοθέτηση των ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας» είπε ο Γκιουλέρ και τόνισε:

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«Η πρότασή μας προς την Αίγυπτο είναι ξεκάθαρη : Αν η Αίγυπτος συνάψει μια τέτοια συμφωνία με τη χώρα μας, θα κερδίσει περίπου 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας ζώνης δικαιοδοσίας, παραπάνω σε σύγκριση με οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να συνάψει με την Ελλάδα»

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ Χακάν Φιντάν δήλωσε την Παρασκευή (23/10), μετά τη συνάντηση με τον Αιγύπτιο ομόλογο του ότι φυσικά υπάρχουν ορισμένες επιφυλάξεις από την Αίγυπτο. Εδώ και κάποια χρονιά συζητούμε αυτό το θέμα.Ως Τουρκία έχουμε μια εποικοδομητική στάση. Η Τουρκία, η Ιταλία και η Αίγυπτος θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν συνομιλίες για να εξετάσουν τις ανησυχίες της Αιγύπτου και της Λιβύης.