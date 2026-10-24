Δεύτερη πανεθνική ημέρα διαδηλώσεων στη Γαλλία κατά της ακρίβειας που προκήρυξε το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών, ενάντια στο αυξημένο κόστος διαβίωσης και την άνοδο των τιμών των καυσίμων, στις 24 Οκτωβρίου 2026 - Reuters

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στη Γαλλία κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης και των περικοπών στις δημόσιες υπηρεσίες, με τις Αρχές να προχωρούν σε δεκάδες συλλήψεις και περιοριστικά μέτρα.

Παράλληλα, έντονες αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις και συγκρούσεις με την αστυνομία σημειώθηκαν στα Τίρανα, όπου διαδηλωτές και φοιτητές ζήτησαν την παραίτηση της κυβέρνησης.

Στις Βρυξέλλες, νεαροί διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια κινητοποίησης για την ενίσχυση των πόρων στην παιδεία.

Η αστυνομία σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις έκανε χρήση δακρυγόνων, χημικών και κανονιών νερού για να διαλύσει τις συγκεντρώσεις και να αντιμετωπίσει τα οδοφράγματα που έστησαν οι διαδηλωτές.

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Εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν και σήμερα στους δρόμους της Γαλλίας, ενώ η ένταση κλιμακώνεται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με συγκρούσεις, δακρυγόνα, συλλήψεις και αυτοσχέδια πύρινα οδοφράγματα. Στο Παρίσι, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε εκατοντάδες προσαγωγές, ενώ στα Τίρανα οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις συνεχίζονται για 12η διαδοχική ημέρα, με το κέντρο της αλβανικής πρωτεύουσας να μετατρέπεται σε πεδίο αντιπαράθεσης διαδηλωτών και αστυνομικών. Επεισόδια σημειώθηκαν και στις Βρυξέλλες, όπου οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση χημικών και σπρέι πιπεριού.

Στη Γαλλία, σύμφωνα με τα συνδικάτα, περίπου 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων περισσότεροι από 250.000 στο Παρίσι. Η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει 70.000 αστυνομικούς, ενώ σε αρκετές πόλεις έχουν τεθεί σε ισχύ απαγορεύσεις συγκεντρώσεων και τοπικοί περιορισμοί κυκλοφορίας, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων. Στην αλβανική πρωτεύουσα, η αστυνομία απάντησε με χημικά όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να προσεγγίσουν το υπουργείο Παιδείας, ενώ στήθηκαν οδοφράγματα με φλεγόμενους κάδους.

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NOW – Thousands march in Paris and other French cities as protests take place across Europe pic.twitter.com/Gb7qACh4fZ — Insider Paper (@TheInsiderPaper) October 24, 2026

Γαλλία: Συγκρούσεις στο Παρίσι μεταξύ αστυνομικών και περίπου 500 διαδηλωτών, στο τέλος της πορείας – Δακρυγόνα σε Λυών, Γκρενόμπλ, Νίκαια και άλλες πόλεις

Στο Παρίσι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, συγκεντρώθηκαν περίπου 110.000 διαδηλωτές, ενώ τα συνδικάτα ανεβάζουν τον αριθμό στις 250.000. Σε πανεθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση έκανε λόγο για 410.000 συμμετέχοντες, αριθμός σημαντικά χαμηλότερος από τις εκτιμήσεις των συνδικάτων.

Μετά το τέλος των κινητοποιήσεων, συγκρούσεις ξέσπασαν στο Παρίσι, τη Μασσαλία και τη Λυών, με την αστυνομία να χρησιμοποιεί δακρυγόνα. Στη γαλλική πρωτεύουσα έγιναν περίπου 500 συλλήψεις για βανδαλισμούς και υποψία πρόκλησης επεισοδίων, ενώ στη Νίκαια συνελήφθησαν τουλάχιστον 60 άτομα.

Επεισόδια με οδοφράγματα καταγράφηκαν και στο Μπορντό, ενώ στην Τουλούζη ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι κατά τη διάλυση της συγκέντρωσης. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι σε όλη τη Γαλλία τραυματίστηκαν ή χρειάστηκαν πρώτες βοήθειες.

NOW – Massive protest in Paris https://t.co/XqxKorH9Uk Advertisement October 24, 2026

🚨🇫🇷💥 ALERTE INFO | DIRECT — La situation se tend porte de Vincennes, à Paris. De nouvelles tensions éclatent entre manifestants et forces de l’ordre, en marge de la mobilisation du 24 octobre. https://t.co/Hf6ZJDCdxv — Novia News (@NoviaNewsGroup) October 24, 2026

Η διαδήλωση του προηγούμενου Σαββάτου στη γαλλική πρωτεύουσα ήταν εξίσου ογκώδης με τη σημερινή.

Η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών στη Λυών, όταν περίπου 150 άτομα απέκλεισαν για λίγο έναν δρόμο κοντά στο κέντρο της πόλης, σε μια περιοχή όπου είχαν απαγορευτεί οι συγκεντρώσεις.

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Tensions escalating in Paris, France protests. pic.twitter.com/BAGnjzXZyA — Zayn Echoes (@EchoesbyZayn) October 24, 2026

🇫🇷 Nancy banned protests today and people pulled up anyway



Police locked down the city center and brought out the water cannon, and it didn't take long before they had to use it.



Bans clearly aren't scaring anyone in France right now.



Long day for the cops in Nancy.



Writer:… — X Global News (@X_GlobalNews) October 24, 2026

Η κινητοποίηση αυτή εντάσσεται στις πανεθνικές διαδηλώσεις για το υψηλό κόστος διαβίωσης. Στη Λυών, όπως και στη Μασσαλία, σημειώθηκαν μικροσυγκρούσεις μεταξύ μασκοφόρων νεαρών και αστυνομικών.

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Ρίψεις δακρυγόνων αναφέρθηκαν επίσης εναντίον διαδηλωτών στο Κλερμόν-Φεράν, τη Γκρενόμπλ, τη Λίλ και τη Νίκαια, όπου η αστυνομία ανέπτυξε και ένα κανόνι νερού αφού οι διαδηλωτές αρνήθηκαν να υπακούσουν στις εντολές και να υποχωρήσουν.

Στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου πολλά καταστήματα παρέμειναν κλειστά σήμερα, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν ειρηνικά, καταγγέλλοντας το υψηλό κόστος διαβίωσης και κατηγορώντας τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν για περικοπές στις δημόσιες υπηρεσίες. «Κάτω το κράτος, η αστυνομία και οι φασίστες» φώναζε το πλήθος.

Δεύτερη πανεθνική ημέρα διαδηλώσεων στη Γαλλία κατά της ακρίβειας που προκήρυξε το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων», με τη συμμετοχή μαθητών και φοιτητών, ενάντια στο αυξημένο κόστος διαβίωσης και την άνοδο των τιμών των καυσίμων, στις 24 Οκτωβρίου 2026 – Reuters

Αλβανία: Μπαραζ μολότοφ, δακρυγόνων και πετροπόλεμος στα Τίρανα

Επέστρεψε η βία στα Τίρανα. Τα επεισόδια ξεκίνησαν πριν από μία ώρα έξω από το υπουργείο Παιδείας της Αλβανίας, όπου φοιτητές πραγματοποιούν μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αυτή την στιγμή, η κατάσταση είναι χαοτική σε κεντρικούς δρόμους και στην καρδιά της πρωτεύουσας.

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Διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στο κτίριο και σε παράθυρα του υπουργείου παιδείας και τότε, η αστυνομία αντέδρασε με ρίψεις νερού και δακρυγόνα. Στην συνέχεια, αψηφώντας το νερό και τα δακρυγόνα, έβαλαν φωτιά σε κάδους τους οποίους χρησιμοποιούσαν ως οδόφραγμα, ενώ ομάδα νεαρών με κουκούλες πέταγαν πέτρες και εναντίον των ανδρών των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών, οι οποίοι ύψωναν τις ασπίδες για να προστατευτούν από τον συνεχή πετροβολισμό. Το σύνθημα που κυριαρχεί είναι «Ράμα παραιτήσου».

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It is absolute chaos in the center of Tirana! The energy of the protesters is running high. pic.twitter.com/cVoZOc1SWo — Leftioni Peristere  🇦🇱🇺🇦 (@Leftioninew) October 24, 2026

Οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ομάδες και κατευθύνονται προς τη λεωφόρο Μαρτύρων του Έθνους, αλλά και προς την κεντρική πλατεία Τιράνων Σκεντέρ Μπέη, όπου μία άλλη ομάδα εκτόξευε μολότοφ και πέτρες εναντίον των πάνοπλων αστυνομικών και των οχημάτων ρίψης νερού υπό πίεση.

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Η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Τα επεισόδια, καθώς η αστυνομία καταδιώκει τους φοιτητές, έχουν μεταφερθεί κοντά στο κέντρο. Στους δρόμους των Τιράνων βρίσκονται και εκατονταδες πολίτες που από το πρωί συμμετέχουν στα συλλαλητήρια των εκπαιδευτικών και του Δημοκρατικού Κόμματος και χειροκροτούν τους φοιτητές.

🚨The main boulevard of Tirana has turned into a war zone with the clashes between the police forces and the protesters!!!🚨 pic.twitter.com/jnD7Y7pCnJ — Shefqet Fejzo🇦🇱 (@ShefqetFejzo11) October 24, 2026

Total chaos in Europe. In Tirana, Albania, Ministry of Environment is on fire. pic.twitter.com/B9GhD0PLz5 — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 24, 2026

Μια ομάδα μασκοφόρων, πριν από λίγα λεπτά, έπειτα από μπαράζ μολότοφ κατάφερε να φτάσει στο γραφείο του πρωθυπουργού όπου εκεί, ήρθαν αντιμέτωποι με την αστυνομία, η οποία παρέταξε τα υπηρεσιακα αυτοκίνητα και 2 αυρες για να τους εμποδίσει, ενώ έγιναν και ρίψεις δακρυγόνων

Αντίδραση για την κατάσταση υπήρξε από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας των σοσιαλιστών Ταουλάντ Μπάλα, ο οποίος σε ανάρτηση του με εικόνες από τα επεισόδια έξω από το υπουργείο Παιδείας σχολιάζει: «Βροχή από πέτρες …να αποθανατίσει την εικόνα φωτογράφος. Την στιγμή που η Αστυνομία κάνει το καθήκον της, αυτή η εικόνα «σερβίρεται» στο κοινό ως βία κατά των διαδηλωτών».

Βέλγιο: Συγκρούσεις αστυνομικών με διαδηλωτές που ζητούν περισσότερους πόρους για την παιδεία στις Βρυξέλλες

Η βελγική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και σπρέι πιπεριού σήμερα, εναντίον αντικυβερνητικών διαδηλωτών που ζητούσαν καλύτερες συνθήκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, μεταδίδουν τα βελγικά μέσα ενημέρωσης.

Οι συγκρούσεις σημειώθηκαν αφού εκατοντάδες, κυρίως νεαρής ηλικίας διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν για άλλη μια φορά, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις των τελευταίων μηνών. Οι διαδηλωτές ζητούν περισσότερους πόρους για την παιδεία και κατηγορούν την αστυνομία για υπερβολική βία.

Massive protests in Brussels, Belgium 🇧🇪. https://t.co/1PDkHssF5O — Infinite lovely Music 😂 (@EternalLoveLif1) October 24, 2026

Οι ταραχές αυτές πάντως ήταν πολύ μικρότερης έκτασης σε σύγκριση με εκείνες που σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στο Βέλγιο και στη γειτονική Γαλλία.

Σε ένα επεισόδιο στις Βρυξέλλες, διαδηλωτές έτρεχαν και έπεσαν στο έδαφος ενώ οι αστυνομικοί τους καταδίωκαν και κάποιοι από αυτούς κλότσησαν έναν διαδηλωτή, είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο πρακτορείο Reuters.

🚨 JUST NOW: Leftists and invaders are RIOTING IN BRUSSELS They saw what happened in France. This is NOT about "cost of living" or "education" They saw it was TOLERATED. They noticed Macron’s weakness, and want to wreak havoc everywhere! 😠 https://t.co/QfFvN7I4cQ — Axel Vasa 2.0 (@Axel_vasa_2) October 24, 2026

Ορισμένοι από τους συγκεντρωμένους στοίβαξαν πινακίδες σήμανσης και άλλα αντικείμενα σε έναν σωρό από ενοικιαζόμενα ποδήλατα και πατίνια και επιχείρησαν να βάλουν φωτιά. Σε άλλο επεισόδιο, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα για να διαλύσει μια ομάδα διαδηλωτών.