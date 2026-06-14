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Η επιλογή του λευκού σε έναν γάμο θεωρείται παραδοσιακά αποκλειστικό προνόμιο της νύφης. Για αυτόν τον λόγο, οι καλεσμένοι συνήθως αποφεύγουν το λευκό, το ιβουάρ, το κρεμ και τις πολύ ανοιχτές μπεζ αποχρώσεις που μπορεί να θυμίσουν νυφικό. Ωστόσο, η Κέιτ Μίντλετον φαίνεται πως ακολουθεί εδώ και χρόνια τη δική της στυλιστική γραμμή.

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας θεωρείται μία από τις πιο κομψές παρουσίες της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και σπάνια προκαλεί αρνητικά σχόλια για τις ενδυματολογικές της επιλογές. Παρ’ όλα αυτά, μία συνήθειά της έχει τραβήξει αρκετές φορές την προσοχή: η προτίμησή της σε πολύ ανοιχτές αποχρώσεις όταν παρευρίσκεται σε γάμους.

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Το ερώτημα επανήλθε μετά την εμφάνισή της στον γάμο του Πίτερ Φίλιπς, ανιψιού του βασιλιά Καρόλου και γιου της πριγκίπισσας Άννας, με τη Χάριετ Σπέρλινγκ. Η νύφη επέλεξε ένα εντυπωσιακό λευκό δαντελένιο φόρεμα με μακριά διαφανή μανίκια, ψηλή λαιμόκοψη, ουρά και μακρύ πέπλο, ολοκληρώνοντας την εμφάνισή της με μια διαμαντένια τιάρα.

Η Κέιτ από την πλευρά της εμφανίστηκε με ένα κομψό φόρεμα του οίκου Roland Mouret, αξίας περίπου 750 λιρών, σε απαλό ροζ χρώμα. Ωστόσο, σε αρκετές φωτογραφίες το φόρεμα έδειχνε σχεδόν λευκό, προκαλώντας ξανά σχόλια στα βρετανικά μέσα.

Στους περισσότερους δυτικούς γάμους, ένα λευκό ή σχεδόν λευκό φόρεμα από καλεσμένη θεωρείται μεγάλο στυλιστικό λάθος, καθώς μπορεί να τραβήξει την προσοχή μακριά από τη νύφη. Παρ’ όλα αυτά, η Κέιτ έχει επαναλάβει αρκετές φορές το ίδιο μοτίβο, επιλέγοντας αποχρώσεις όπως απαλό ροζ, μπεζ, κρεμ, απαλό γαλάζιο ή λεμονί.

Το 2018, στον γάμο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, φόρεσε ένα παλτό-φόρεμα του οίκου Alexander McQueen σε πολύ απαλό λεμονί χρώμα, το οποίο σε πολλές εικόνες έμοιαζε λευκό. Το 2012, στον γάμο της Έμιλι ΜακΚόρκοουντεϊλ, ξαδέλφης του πρίγκιπα Γουίλιαμ, επέλεξε ένα πολύ ανοιχτό γαλάζιο σύνολο που δημιουργούσε παρόμοια εντύπωση. Ακόμη και στον γάμο της Ζάρα Φίλιπς με τον Μάικλ Τίνταλ το 2011, είχε εμφανιστεί με παλτό σε μπεζ-κρεμ τόνους.

Οι βασιλικοί αναλυτές θεωρούν πως η επιλογή αυτή δεν γίνεται για να κλέψει την παράσταση. Η Κέιτ είναι μία από τις πιο φωτογραφημένες γυναίκες στον κόσμο και δεν χρειάζεται να προκαλέσει επιπλέον ενδιαφέρον μέσα από τις εμφανίσεις της. Μάλιστα, έχει πολλές φορές επιλέξει να φορέσει ξανά παλαιότερα ρούχα της, δείχνοντας μια πιο διακριτική προσέγγιση στη μόδα.

Η πιθανότερη εξήγηση είναι πως οι ανοιχτές αποχρώσεις ταιριάζουν στη διαχρονική αισθητική της. Είναι κομψές, λειτουργούν καλά με καπέλα και βασιλικά αξεσουάρ και θεωρούνται ιδανικές για επίσημες καλοκαιρινές εκδηλώσεις. Έτσι, παρότι κάποιες φορές το αποτέλεσμα στις φωτογραφίες μοιάζει σχεδόν λευκό, η επιλογή της φαίνεται να αποτελεί προσωπική στυλιστική υπογραφή και όχι προσπάθεια να επισκιάσει τη νύφη.

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Παράλληλα, η Κέιτ Μίντλετον φαίνεται να βρίσκεται σε μια νέα φάση της δημόσιας ζωής της. Μετά τη μάχη της με τον καρκίνο, πολλοί βασιλικοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα στηρίγματα της βρετανικής μοναρχίας.

Η περίοδος αυτή έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως «Kate Era», καθώς η επιρροή και η δημοτικότητά της έχουν αυξηθεί σημαντικά. Από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ το 2011 μέχρι σήμερα, η παρουσία της έχει γίνει κεντρικό κομμάτι της εικόνας της σύγχρονης μοναρχίας.

Η διάγνωσή της και η θεραπεία της το 2024 αποτέλεσαν μια καθοριστική στιγμή, ενώ η επιστροφή της στις δημόσιες εμφανίσεις ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τη σχέση της με το κοινό. Πρόσφατες επισκέψεις της στο εξωτερικό, όπως στην Ιταλία, προσέλκυσαν μεγάλο ενδιαφέρον και πολλούς πολίτες.

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Σύμφωνα με ειδικούς, η δύναμή της βασίζεται στην ήρεμη δημόσια εικόνα της, την αίσθηση καθήκοντος και την ισορροπία ανάμεσα στον ρόλο της, την οικογένεια και την προσωπική της πορεία. Πλέον θεωρείται από πολλούς ένα από τα πιο ισχυρά πρόσωπα της βρετανικής βασιλικής οικογένειας και ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το μέλλον του θεσμού.