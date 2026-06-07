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Η Γκόλντι Χον συνεχίζει να αποτελεί παράδειγμα ζωντάνιας και θετικής ενέργειας, αποδεικνύοντας πως η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για έναν δραστήριο τρόπο ζωής. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που έχει ιδιαίτερη αδυναμία στη Σκιάθο, έχει μιλήσει πολλές φορές για τη σημασία της κίνησης, της ψυχικής ισορροπίας και της καθημερινής φροντίδας του εαυτού.

Ανάμεσα στις συνήθειες που ακολουθεί για να διατηρεί τη φυσική της κατάσταση ξεχωρίζει μια άσκηση που με την πρώτη ματιά μοιάζει παράξενη. Πρόκειται για το περπάτημα προς τα πίσω, μια πρακτική που η ίδια θεωρεί ιδιαίτερα ωφέλιμη.

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Σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Γκόλντι Χον χαρακτήρισε το περπάτημα ως μία από τις σημαντικότερες συνήθειες για την υγεία. Αυτό που έκανε όμως εντύπωση ήταν η αποκάλυψή της πως δεν περιορίζεται στον κλασικό τρόπο βαδίσματος, αλλά επιλέγει συχνά να κινείται προς τα πίσω.

Σύμφωνα με την ίδια, αυτή η διαφορετική μορφή άσκησης ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που δεν χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο στο συνηθισμένο περπάτημα, βοηθώντας στη διατήρηση της συγκέντρωσης και της πνευματικής εγρήγορσης.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι το περπάτημα προς τα πίσω μπορεί να έχει αρκετά οφέλη για τον οργανισμό. Η επιστήμονας άσκησης Αμέλια Φίλιπς έχει αναφέρει πως η συγκεκριμένη τεχνική χρησιμοποιείται ακόμη και σε προγράμματα αποκατάστασης, ειδικά σε περιπτώσεις που σχετίζονται με την ισορροπία και το αιθουσαίο σύστημα.

Η συγκεκριμένη κίνηση απαιτεί περισσότερη προσοχή, καλύτερο συντονισμό και διαφορετική ενεργοποίηση των μυών σε σχέση με το απλό περπάτημα. Παράλληλα, γυμνάζει περισσότερο τον μείζονα γλουτιαίο μυ, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα και τη στήριξη του σώματος.

Σε αντίθεση με την καθημερινή βάδιση που γίνεται σχεδόν αυτόματα, το περπάτημα προς τα πίσω αναγκάζει τον εγκέφαλο να παραμένει σε εγρήγορση, καθώς το σώμα πρέπει να προσαρμόζεται σε ένα λιγότερο γνώριμο μοτίβο κίνησης.

Για τη Γκόλντι Χον, αυτή η μικρή αλλαγή στη ρουτίνα της αποτελεί μέρος μιας συνολικής φιλοσοφίας ζωής που βασίζεται στην κίνηση, την αισιοδοξία και τη διαρκή προσπάθεια να παραμένει ενεργή.