Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δεξαμενόπλοια μετέφεραν πάνω από 176.000 τόνους καυσίμων από τη Νότια Κορέα προς ρωσικά λιμάνια κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε μέσω πρακτικών μεταφόρτωσης από πλοίο σε πλοίο, γεγονός που επέτρεψε την απόκρυψη της προέλευσης του φορτίου και την παράκαμψη των δυτικών κυρώσεων.

Η Ρωσία αναγκάστηκε να εισάγει καύσιμα λόγω των επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που περιόρισαν σημαντικά την εγχώρια διυλιστική της ικανότητα.

Η δραστηριότητα αυτή υπονομεύει τη στάση της Νότιας Κορέας, η οποία υποστηρίζει την Ουκρανία με ανθρωπιστική βοήθεια και οικονομική ενίσχυση.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι συγκεκριμένες εμπορικές συναλλαγές πλήττουν τις διεθνείς προσπάθειες άσκησης πίεσης στη Μόσχα για τον τερματισμό του πολέμου.

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Μια σκιώδη συμφωνία μεταξύ Νοτίου Κορέας και Ρωσίας για μεταφορά καυσίμων προς ρωσικά λιμάνια, παρακάμπτοντας τις δυτικές κυρώσεις, αποκαλύπτει ο Guardian, καθώς η Μόσχα αντιμετωπίζει μεγάλες ελλείψεις εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία, μια κίνηση που όμως θεωρείται ως «υπονόμευση» της υποστήριξης της Σεούλ προς το Κίεβο.

Η ανάλυση των αρχείων λιμένων και των δεδομένων παρακολούθησης πλοίων από την Guardian διαπίστωσε ότι τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πάνω από 176.000 τόνοι καυσίμων, κυρίως ντίζελ, φορτώθηκαν από λιμάνια της Νότιας Κορέας σε επτά δεξαμενόπλοια που πραγματοποίησαν 14 ταξίδια σε λιμάνια όπως το Βλαδιβιστόκ.

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Σε πολλές περιπτώσεις τα πλοία μεταφέρουν το φορτίο τους από πλοίο σε πλοίο στα ύδατα της Νότιας Κορέας – μια μέθοδος που μπορεί να αποκρύψει την προέλευση ενός φορτίου και επιτρέπει στα πλοία να αποφεύγουν την προσέγγιση σε λιμενικούς τερματικούς σταθμούς.

«Είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι δεξαμενόπλοια που υπόκεινται σε κυρώσεις από την ΕΕ φόρτωσαν καύσιμα σε λιμάνια της Νότιας Κορέας και τα μετέφεραν στη Ρωσία», δήλωσε ο Ισαάκ Λέβι, αναλυτής στο Κέντρο Έρευνας για την Ενέργεια και τον Καθαρό Αέρα (CREA), ένα φινλανδικό think tank. «Αυτό υπονομεύει το καθεστώς κυρώσεων και την υποστήριξη της Νότιας Κορέας προς την Ουκρανία».



Η Σεούλ έστειλε στην Ουκρανία ανθρωπιστική βοήθεια και μη θανατηφόρα στρατιωτικά εφόδια όπως κράνη, θωράκιση σώματος και οχήματα αποναρκοθέτησης, και το 2023 δεσμεύτηκε 2,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε υποστήριξη, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων σε δάνεια.

Ωστόσο, η Νότια Κορέα επιδιώκει εδώ και καιρό να εξισορροπήσει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία αλλά και τη Ρωσία καθώς η Σεούλ απέκλεισε την αποστολή όπλων απευθείας στην Ουκρανία, ακολουθώντας την πρακτική της να μην προμηθεύει θανατηφόρα όπλα σε χώρες που βρίσκονται σε πόλεμο.

Όμως και η Μόσχα έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την αποκατάσταση των σχέσεων με τη Νότια Κορέα, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών δεσμών με το εμπόριο καυσίμων να είναι μεταξύ αυτών, με τις μεταφορές καυσίμων να κάνει τη Σεούλ να μοιάζει με αδύναμο κρίκο στις δυτικές προσπάθειες να πιέσουν τη Ρωσία για τερματισμό του πολέμου.

Υπό πίεση η Ρωσία

Η ικανότητα της Ρωσίας να διυλίζει πετρέλαιο έχει διαταραχθεί σοβαρά από τις επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Η απόδοση του διυλιστηρίου της μειώθηκε τον Ιούνιο στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια και η παραγωγή ντίζελ έχει μειωθεί σχεδόν κατά 30% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

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Η στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών της Ουκρανίας, η HUR, αναφέρει ότι η Μόσχα έχει αναγκαστεί να εισάγει καύσιμα για να τροφοδοτήσει τη «ρωσική πολεμική μηχανή».

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας ναυτιλιακών αναλύσεων Kpler, στους αγοραστές περιλαμβάνονταν η Rosneft, η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Ρωσίας, η οποία υπόκειται σε κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Αυστραλία, και η NNK, ένας ρωσικός πετρελαϊκός όμιλος του οποίου ο ιδιοκτήτης, Eduard Khudainatov, και μία από τις εταιρείες του, η NNK-Oil, υπόκειται σε κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τον Αύγουστο, η Ρωσία εισήγαγε 368.000 τόνους προϊόντων πετρελαίου δια θαλάσσης, περισσότερο από επτά φορές τον προηγούμενο μήνα και το υψηλότερο μηνιαίο σύνολο από την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler που αναλύθηκαν από την CREA. Η Νότια Κορέα αντιπροσώπευε 112.000 τόνους, ή 31%, αυτής της ποσότητας, δεύτερη μόνο στην Ινδία.

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Οι φορτώσεις στα λιμάνια της Νότιας Κορέας άρχισαν να αυξάνονται τον Ιούλιο, ακριβώς τη στιγμή που ο πρόεδρος της χώρας, Lee Jae Myung, δεσμεύτηκε 100 εκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας σε μια σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Μια έρευνα εμπορικής ένωσης του 2025 διαπίστωσε ότι σχεδόν το 80% των νοτιοκορεατικών εταιρειών που είχαν σταματήσει να εξάγουν στη Ρωσία από την έναρξη του πολέμου ήταν ανοιχτές στην επανέναρξη του εμπορίου.

Τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν έκλεισε το στενό του Ορμούζ, η Νότια Κορέα έθεσε ανώτατο όριο στις εξαγωγές ορισμένων καυσίμων και εισήγαγε ρωσική νάφθα βάσει της απαλλαγής των ΗΠΑ από τις κυρώσεις.

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