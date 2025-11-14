Οι Ηνωμένες Πολιτείες επεξεργάζονται ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο που προβλέπει τη διαίρεση της Γάζας σε δύο ζώνες: μια «πράσινη ζώνη», η οποία θα τεθεί υπό ισραηλινό και διεθνή στρατιωτικό έλεγχο και όπου θα ξεκινήσει η ανοικοδόμηση, και μια «κόκκινη ζώνη», η οποία θα παραμείνει σε ερείπια.

Η διαίρεση θα ακολουθήσει την ήδη υπάρχουσα «κίτρινη γραμμή» που ελέγχεται από το Ισραήλ. Σύμφωνα με αμερικανικά στρατιωτικά έγγραφα και πηγές ενημερωμένες για το σχέδιο, ξένες δυνάμεις θα αναπτυχθούν αρχικά στα ανατολικά της Γάζας μαζί με ισραηλινούς στρατιώτες.

Αμερικανοί αξιωματούχοι παραδέχονται ότι ο στόχος μιας ενιαίας Γάζας είναι «ιδανικός αλλά δύσκολος» και ότι τα σχέδια μεταβάλλονται συνεχώς. Η Ουάσινγκτον έχει ήδη εγκαταλείψει την προηγούμενη πρότασή της για τη δημιουργία περιφραγμένων καταυλισμών γνωστών ως «εναλλακτικές ασφαλείς κοινότητες» (ASC), αν και οι ανθρωπιστικές οργανώσεις δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί επίσημα για αυτή την αλλαγή.

Η απουσία ενός σταθερού σχεδίου για διεθνή ειρηνευτική δύναμη, η αβεβαιότητα γύρω από την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων και η τεράστια ανάγκη ανοικοδόμησης έχουν εγείρει φόβους ότι η Γάζα θα βρεθεί σε μια «γκρίζα ζώνη» χωρίς πόλεμο αλλά και χωρίς ειρήνη. Μεσολαβητές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε μια μακροχρόνια κατοχή, περιορισμένη παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση και ελάχιστη ανάκαμψη.

Κεντρικό στοιχείο του 20-σημείων «ειρηνευτικού σχεδίου» του Ντόναλντ Τραμπ είναι η δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης (ISF). Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την ψήφιση σχετικού ψηφίσματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο θα δώσει επίσημη εντολή στη δύναμη και θα ανοίξει τον δρόμο για δεσμεύσεις συμμετοχής. Ωστόσο, ο Τραμπ έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα στείλει Αμερικανούς στρατιώτες ούτε θα χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση, προκαλώντας δυσαρέσκεια σε άλλες χώρες.

Στρατιωτικά έγγραφα δείχνουν ότι η Centcom είχε σχεδιάσει έναν κορμό ευρωπαϊκών δυνάμεων, με έως 1.500 Βρετανούς και 1.000 Γάλλους στρατιώτες, καθώς και προσωπικό από τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες και τις σκανδιναβικές χώρες. Ωστόσο, ευρωπαίοι αξιωματούχοι θεωρούν αυτά τα σχέδια μη ρεαλιστικά, καθώς λίγες κυβερνήσεις είναι πρόθυμες να εμπλέξουν στρατεύματα σε τόσο υψηλό κίνδυνο μετά τις εμπειρίες τους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Η Ιταλία είναι η μόνη χώρα που άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι πολλά από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα έγγραφα είναι ανακριβή και ότι ο σχεδιασμός εξελίσσεται πολύ γρήγορα. Η Ιορδανία αναφέρεται ως πιθανός συνεισφέρων, παρά το γεγονός ότι ο βασιλιάς Αμπντάλα έχει αποκλείσει κατηγορηματικά την αποστολή στρατευμάτων, επικαλούμενος τον πολιτικό κίνδυνο σε μια χώρα όπου η πλειονότητα του πληθυσμού έχει παλαιστινιακή καταγωγή.

Σύμφωνα με το αμερικανικό σχέδιο, η ISF θα επιχειρεί αποκλειστικά μέσα στην πράσινη ζώνη και θα αναπτυχθεί σταδιακά, φτάνοντας ενδεχομένως τις 20.000 δυνάμεις. Η δύναμη δεν θα εισέρχεται στη δυτική πλευρά της κίτρινης γραμμής, όπου η Χαμάς επανακτά επιρροή. Ξένοι στρατιώτες θα επανδρώσουν και τα σημεία ελέγχου ύστερα από «ενσωμάτωση» με τις ισραηλινές δυνάμεις, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή εμπλοκή σε συγκρούσεις ή για το ενδεχόμενο να θεωρηθούν ότι στηρίζουν την κατοχή.

Η ανοικοδόμηση της πράσινης ζώνης θεωρείται από τους αμερικανούς σχεδιαστές κλειδί για τη σταδιακή επανένωση της Γάζας. Υποστηρίζουν ότι η δημιουργία καλύτερων συνθηκών ζωής θα οδηγήσει τους αμάχους να μετακινηθούν οικειοθελώς στην περιοχή υπό ισραηλινό έλεγχο, χωρίς τη χρήση στρατιωτικής βίας. Παρά ταύτα, η έννοια της «πράσινης ζώνης» ξυπνά μνήμες από αποτυχημένες δυτικές παρεμβάσεις στη Βαγδάτη και την Καμπούλ.

Η ανάγκη ανοικοδόμησης είναι τεράστια: πάνω από το 80% των κτηρίων στη Γάζα έχει υποστεί ζημιές ή έχει καταστραφεί και σχεδόν όλα τα σχολεία και νοσοκομεία δεν λειτουργούν. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ συνεχίζει να περιορίζει τη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, ακόμη και βασικών ειδών που θεωρεί «διπλής χρήσης». Πάνω από 2 εκατομμύρια άνθρωποι είναι σήμερα στριμωγμένοι στην κόκκινη ζώνη, ζώντας σε σκηνές και αυτοσχέδια καταλύματα, αναμένοντας επειγόντως καταφύγιο, νερό και υπηρεσίες.

Πηγή: The Guardian