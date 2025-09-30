Καβγάς μετετράπη σε γυναικοκτονία σήμερα στην επαρχία του Μπενεβέντο, στη Νότια Ιταλία, όταν ένας 58χρονος άνδρας χτύπησε με πέτρα στο πρόσωπο και σκότωσε την 49χρονη σύζυγό του, τη σορό της οποίας βρήκε η μητέρα του άνδρα.

Ο δράστης αναζητείται από τις αρχές, ενώ είναι άφαντα και τα δύο τους ανήλικα παιδιά, ηλικίας 15 και 16 ετών, τα οποία δεν πήγαν στο σχολείο σήμερα το πρωί. Το τρίτο παιδί είναι ενήλικο και εργάζεται στο Ρίμινι.

Σύμφωνα με τις πρώτες ιατροδικαστικές εκτιμήσεις, ο θάνατος της γυναίκας θα πρέπει να συνέβη σήμερα το πρωί, πιθανώς λίγο μετά τις 8.