Η Νέα Υόρκη ξύπνησε την Κυριακή σε ένα μαγευτικό χειμωνιάτικο τοπίο, καθώς η πόλη είχε ντυθεί στα λευκά από την πρώτη ισχυρή χιονόπτωση της φετινής σεζόν. Το Central Park, με τα δέντρα του να καλύπτονται από πλούσιο χιόνι και τα μονοπάτια του να γίνονται λευκά, θύμιζε σκηνικό χειμερινής καρτ ποστάλ. Η ατμόσφαιρα ήταν ήρεμη, με τον ήχο των βημάτων να αποτυπώνεται απαλά πάνω στο φρέσκο χιόνι, ενώ οι πρώτοι τολμηροί περίπατοι έδιναν μια ζωντάνια στο ήσυχο τοπίο.

Η χιονόπτωση ξεκίνησε αργά το βράδυ του Σαββάτου και εντάθηκε κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, με τα μεγαλύτερα ύψη να καταγράφονται στις βορειοδυτικές περιοχές της πόλης. Σταδιακά, το φαινόμενο εξασθένησε από τα δυτικά, αφήνοντας πίσω του ένα ομοιόμορφο στρώμα χιονιού που κάλυπτε κτίρια, δρόμους και πάρκα.

Η ένταση της χιονόπτωσης ήταν ιδιαίτερα αισθητή σε μια πόλη που τα τελευταία χρόνια είχε βιώσει πιο ήπιους χειμώνες και περιορισμένες χιονοπτώσεις, γεγονός που έκανε την Κυριακή ακόμη πιο ξεχωριστή για τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

VIDEO: 🇺🇸 New York City blanketed in its first snow of winter



People flocked to Central Park and had to shift snow off sidewalks after the city's first snowfall of the winter#AFPVertical pic.twitter.com/rv4KP4w81D December 15, 2025

Στα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης, η χιονόπτωση προκάλεσε μεγαλύτερη συγκέντρωση χιονιού και κάποιες καθυστερήσεις στις πτήσεις. Στο διεθνές αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι, μέχρι τις 7 το πρωί είχαν καταγραφεί 6,6 εκατοστά χιονιού, ενώ στο LaGuardia η συσσώρευση έφτασε τα 4,3 εκατοστά. Οι αρχές συνιστούσαν προσοχή στους οδηγούς, καθώς οι δρόμοι ήταν ολισθηροί, ενώ οι υπηρεσίες καθαρισμού δρόμων εργάζονταν αδιάκοπα για να διατηρήσουν την κυκλοφορία ασφαλή.

Η χιονόπτωση έφερε μαζί της όχι μόνο δυσκολίες αλλά και ομορφιά, προσφέροντας στους κατοίκους της Νέας Υόρκης μια σπάνια ευκαιρία να απολαύσουν τη μαγεία του χειμώνα στην καρδιά της μεγαλούπολης. Οι εικόνες από τα χιονισμένα πάρκα και τα δέντρα που λαμπύριζαν στο φως του πρωινού ήλιου θα μείνουν αξέχαστες για πολλούς.

