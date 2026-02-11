Η Heineken πρόκειται να περικόψει έως και 6.000 θέσεις εργασίας παγκοσμίως μέσα στα επόμενα δύο χρόνια – περίπου το 7% του εργατικού της δυναμικού – καθώς η ολλανδική ζυθοποιία αντιμετωπίζει πτώση στη ζήτηση μπύρας.

Η εταιρεία, που παράγει τις μάρκες Heineken, Amstel και Tiger, ανακοίνωσε ότι οι περικοπές θα αφορούν τόσο θέσεις στην παραγωγή όσο και διοικητικές («λευκά κολάρα») από το σύνολο των 87.000 εργαζομένων της παγκοσμίως, επικαλούμενη «δύσκολες συνθήκες στην αγορά».

Advertisement

Advertisement

Η ανακοίνωση έρχεται την ώρα που η δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία στον κόσμο με βάση τη χρηματιστηριακή της αξία αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις της για την αύξηση των κερδών το 2026.

«Το κάνουμε αυτό για να ενισχύσουμε τις δραστηριότητές μας και να μπορέσουμε να επενδύσουμε στην ανάπτυξη», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Χάρολντ φαν ντεν Μπρουκ, μετά τη δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων.

Ορισμένες θέσεις θα χαθούν στην Ευρώπη αλλά και σε άλλες αγορές, ενώ μέρος των περικοπών θα προέλθει από ήδη ανακοινωμένα μέτρα που αφορούν το δίκτυο εφοδιασμού, τα κεντρικά γραφεία και τις περιφερειακές επιχειρησιακές μονάδες της Heineken.

Οι απολύσεις ανακοινώνονται μόλις έναν μήνα μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου, Ντολφ φαν ντεν Μπρινκ, τον Ιανουάριο, ύστερα από έξι χρόνια στη θέση. Ο φαν ντεν Μπρινκ, που θα αποχωρήσει τον Μάιο, δεχόταν πιέσεις να ενισχύσει την ανάπτυξη και την παραγωγικότητα της εταιρείας με λιγότερους πόρους, καθώς επενδυτές κατηγορούσαν τη Heineken ότι έχει καταστεί λιγότερο αποδοτική.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι περικοπές στοχεύουν στην «επιτάχυνση της παραγωγικότητας σε μεγάλη κλίμακα ώστε να επιτευχθούν σημαντικές εξοικονομήσεις».

Για το τρέχον έτος, η Heineken προβλέπει βραδύτερη αύξηση κερδών, μεταξύ 2% και 6%, σε σύγκριση με την εκτίμηση 4%-8% που είχε διατυπώσει για το 2025.

Advertisement

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων μπύρας μειώθηκαν κατά 1,2% το περασμένο έτος σε σχέση με το 2024, σε μια περίοδο κατά την οποία η ίδια και οι ανταγωνιστές της αντιμετωπίζουν πτώση πωλήσεων, ιδιαίτερα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Ρόλο σε αυτή την εξέλιξη έχουν διαδραματίσει τα πιεσμένα οικογενειακά εισοδήματα, ενώ ορισμένοι καταναλωτές περιορίζουν την κατανάλωση αλκοόλ για λόγους υγείας. Άλλοι έχουν μειώσει την κατανάλωση μετά από αλλαγές στη διατροφή και τον τρόπο ζωής τους, ιδίως με τη χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους όπως τα Mounjaro και Wegovy.

Μετά τις ανακοινώσεις, η μετοχή της Heineken σημείωσε άνοδο έως και 4% στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών.

Advertisement

«Οι επενδυτές της Heineken υποδέχθηκαν θετικά την καθοδήγηση για τις περικοπές θέσεων εργασίας, ωθώντας τη μετοχή ανοδικά με την είδηση ότι θα μειωθεί περαιτέρω το κόστος λειτουργίας», δήλωσε ο Ρας Μουλντ, διευθυντής επενδύσεων στην AJ Bell.

«Όποιος αναλάβει νέος διευθύνων σύμβουλος θα βρεθεί στην κορυφαία θέση έχοντας ήδη ληφθεί πολλές δύσκολες αποφάσεις. Δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί ποιος θα διαδεχθεί τον Ντολφ φαν ντεν Μπρινκ τον Μάιο, αλλά η πίεση είναι μεγάλη για την ταχεία επιλογή νέου ηγέτη που θα δώσει νέα πνοή στον κολοσσό της μπύρας», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Guardian

Advertisement