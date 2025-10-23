Σε παγκόσμιο επίπεδο, 10 ολόκληρα ευρώ χωρίζουν την πιο ακριβή κατά μέσο όρο πίντα (μεγάλο ποτήρι) μπύρας από την φθηνότερη, σύμφωνα με νέα ανάλυση.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 28η θέση της λίστας με τις ακριβότερες μπύρες ανάμεσα σε 155 χώρες – με μέση τιμή τα 4,97 ευρώ.

Η χώρα μας βρίσκεται μάλλον σε καλή μοίρα, αν αναλογιστεί κανείς ότι η πιο ακριβή μπύρα του κόσμου είναι στη Ντόχα του Κατάρ, με την τιμή της να κοστίζει κατά μέσο όρο 11,45 ευρώ ανά ποτήρι.

Αυτό το ποσό είναι σημαντικά υψηλόυερο σε σχέση με την φθηνότερη μέση πίντα στη Μαδαγασκάρη, που στοιχίζει μόλις 75 λεπτά του ευρώ.

Οι 5 χώρες με την ακριβότερη μπύρα

Ντόχα, Κατάρ 11,45 ευρώ Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – 10,89 ευρώ Μουσκάτ, Ομάν – 10.09 ευρώ Ρέικιαβικ, Ισλανδία – 9,68 ευρώ Όσλο, Νορβηγία – 9,18 ευρώ

Οι 5 χώρες με τη φθηνότερη μπύρα

Ανταναναρίβο, Μαδαγασκάρη 0,75 ευρώ Αντις Αμπέμπα, Αιθιοπία 0,81 ευρώ Λομέ, Τόγκο 0,82 ευρώ Βιεντιάν, Λάος 0,85 ευρώ Λάγος, Νιγηρία 0,85 ευρώ

Το Ανταναναρίβο πλαισιώθηκε από την Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία (70π), Λομέ, Τόγκο (71π) και Κιγκάλι στη Ρουάντα, Βιεντιάνε στο Λάος και Λάγος στη Νιγηρία (όλα 74π), ως τα φθηνότερα μέρη.

Από τις 10 χώρες με τις φθηνότερες πίντες, οι οκτώ ήταν στην Αφρική.

Ο χάρτης της μπύρας με τις μέσες τιμές ανά χώρα