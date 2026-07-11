Πριν κατακτήσει τα γήπεδα και εξελιχθεί σε έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς του κόσμου, ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις του… στη ραπ μουσική. Ένα παλιό μουσικό βίντεο του Νορβηγού άσου, που είχε σχεδόν ξεχαστεί, επανήλθε στο προσκήνιο και κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Πριν από περίπου δέκα χρόνια, ο Έρλινγκ Χάαλαντ συμμετείχε μαζί με φίλους του σε ένα μουσικό πρότζεκτ, ηχογραφώντας ραπ τραγούδια και γυρίζοντας βιντεοκλίπ για το κομμάτι «Kygo jo». Την εποχή εκείνη, το βίντεο πέρασε σχεδόν απαρατήρητο και συγκέντρωσε ελάχιστο ενδιαφέρον, καθώς ο Χάαλαντ ήταν ακόμη ένα παιδί χωρίς καμία αναγνωρισιμότητα.
Σήμερα, όμως, με τον Νορβηγό να αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, το συγκεκριμένο βίντεο ανακαλύφθηκε ξανά από τους φιλάθλους και έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.