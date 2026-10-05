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Σε… φιάσκο εξελίχθηκε η προσπάθεια της Αλέσια Κάρα να τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο του Καναδά πριν από τη φιλική αναμέτρηση με το Περού στο Μόντρεαλ, καθώς η τραγουδίστρια ξέχασε τους στίχους, έχασε τη μελωδία και τελικά ξέσπασε σε αμήχανα γέλια μπροστά στο κοινό.

Το περιστατικό μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση και μέσα σε λίγη ώρα έγινε viral στα social media. Η Κάρα φάνηκε να δυσκολεύεται από τα πρώτα κιόλας λόγια του «O Canada», ενώ σε αρκετά σημεία τραγουδούσε εκτός τόνου.

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Λίγο αργότερα σταμάτησε την προσπάθεια και άρχισε να γελά αμήχανα, με τους υπεύθυνους του σταδίου να προσπαθούν να… σώσουν την κατάσταση. Από τα μεγάφωνα ακούστηκε η ορχηστρική εκδοχή του εθνικού ύμνου, ωστόσο οι αποδοκιμασίες από τις εξέδρες είχαν ήδη γίνει αισθητές.

Την ώρα του περιστατικού, οι κάμερες έδειξαν τους ποδοσφαιριστές της εθνικής ομάδας του Καναδά να παρακολουθούν εμφανώς απορημένοι όσα συνέβαιναν, ενώ ανάλογες ήταν και οι αντιδράσεις στις εξέδρες.

Το βίντεο έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με αρκετούς χρήστες να ασκούν έντονη κριτική στην τραγουδίστρια. Κάποιοι σχολίασαν ότι δεν ξέχασε μόνο τους στίχους, αλλά έχασε και τη μελωδία, ενώ υπήρξαν και ιδιαίτερα σκληρές αντιδράσεις.

Canadian National Anthem fail before the Canada 🇨🇦 vs Peru 🇵🇪 friendly in Montreal.. #CanMNT https://t.co/JkpaVoRkIZ — RGF (@rgfray1) October 3, 2026

Άλλοι, ωστόσο, αντιμετώπισαν το περιστατικό με μεγαλύτερη κατανόηση, αποδίδοντας το λάθος στο άγχος της ζωντανής εμφάνισης. «Μπορεί να συμβεί. Το άγχος μερικές φορές παίζει μεγάλο ρόλο. Στο τέλος, όλο το γήπεδο άρχισε να τραγουδά τον ύμνο και ήταν όμορφο», σχολίασε ένας φίλαθλος.

Στα σχόλια έγινε επίσης αναφορά στην αλλαγή των στίχων του καναδικού εθνικού ύμνου το 2018, όταν η σχετική διατύπωση έγινε ουδέτερη ως προς το φύλο, με ορισμένους χρήστες να υποστηρίζουν ότι η αλλαγή έκανε τους στίχους δυσκολότερους στην απομνημόνευση.