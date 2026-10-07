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Η ηθοποιός αντάλλαξε χειραψία και συνομίλησε εγκάρδια με την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, παρά το γεγονός ότι δεν σηκώθηκε από τη θέση της.

Το στιγμιότυπο προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την τήρηση των κανόνων της παραδοσιακής εθιμοτυπίας.

Οι απόψεις των χρηστών διίστανται, καθώς πολλοί επικρίνουν τη στάση της σταρ, ενώ άλλοι υπερασπίζονται τη φιλική φύση της συνάντησης.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε πλήθος διακεκριμένων καλεσμένων από τον χώρο του θεάματος για την παρουσίαση της συλλογής Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

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Η Ζεντάγια βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απροσδόκητης στιγμής κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, αφού παρέμεινε καθισμένη όταν η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν, πλησίασε για να τη χαιρετήσει στην επίδειξη της Louis Vuitton για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027.

Η ηθοποιός χαμογέλασε, έσφιξε το χέρι της Μακρόν και αντάλλαξε λίγα λόγια μαζί της, αλλά το γεγονός ότι παρέμεινε στη θέση της τράβηξε γρήγορα την προσοχή και τα σχόλια των χρηστών στα social media.

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Η σύντομη αυτή συνάντηση προκάλεσε ανάμεικτες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με ορισμένους σχολιαστές να υπερασπίζονται τη Ζεντάγια και άλλους να αμφισβητούν αν η παραδοσιακή εθιμοτυπία απαιτούσε από την σταρ να σηκωθεί από τη θέση της.

Αυτό που θα μπορούσε να είναι μια συνηθισμένη χαιρετιστήρια στιγμή της εβδομάδας μόδας μετατράπηκε ξαφνικά σε θέμα συζήτησης, με τους θεατές να αναλύουν λεπτομερώς τα λίγα δευτερόλεπτα της αλληλεπίδρασης μεταξύ μιας από τις μεγαλύτερες σταρ του Χόλιγουντ και της Πρώτης Κυρίας της Γαλλίας.



Πώς έγινε ο χαιρετισμός



Η αλληλεπίδραση έλαβε χώρα στις 6 Οκτωβρίου στο Λούβρο, όπου η Louis Vuitton παρουσίασε τη κολεξιόν Άνοιξη/Καλοκαίρι 2027. Η Μπριζίτ Μακρόν ήταν μεταξύ των διακεκριμένων καλεσμένων που παρευρέθηκαν στην επίδειξη και σταμάτησε για να χαιρετήσει τη Ζεντάγια στην πρώτη σειρά.



Το βίντεο της συνάντησης δείχνει τη Ζεντάγια να παραμένει καθισμένη καθώς η Μακρόν πλησίαζε, με τις δύο γυναίκες να ανταλλάσσουν χειραψία και να συνομιλούν για λίγο. Από το ίδιο το βίντεο δεν προκύπτει ότι η αλληλεπίδραση ήταν εχθρική, ενώ η Ζεντάγια φαινόταν να αλληλεπιδρά με τη Μακρόν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνομιλίας.



Ορισμένοι χρήστες των κοινωνικών δικτύων επέκριναν το γεγονός ότι η Ζεντάγια δεν σηκώθηκε όταν πλησίασε η Μακρόν, ενώ άλλοι αντέδρασαν στις επικρίσεις και υποστήριξαν ότι ο ίδιος ο χαιρετισμός φαινόταν απολύτως εγκάρδιος.

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Zendaya girl…. you gotta get up when the First Lady of France is trying to say hello to you 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/YoJs70NCiN — Louis Pisano (@LouisPisano) October 6, 2026

This feels right to me.



Queens outrank First Ladies. https://t.co/yfh3EfQf2r — Phantom (@effoff1988) October 6, 2026

Louis Vuitton: Παρέλαση επωνύμων



Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα πιο περίτεχνα σκηνικά της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, καθώς ο σχεδιαστής Nicolas Ghesquière μετέτρεψε την Cour Carrée του Λούβρου σε ένα ρετρό-φουτουριστικό περιβάλλον αγώνων ταχύτητας. Αυτοκίνητα που θύμιζαν την εποχή της διαστημικής εποχής και μια πασαρέλα σε στυλ διαδρόμου αεροδρομίου δημιούργησαν ένα κινηματογραφικό σκηνικό, με τους προβολείς να φωτίζουν το δραματικό φινάλε της επίδειξης.

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Η Zendaya βρισκόταν ανάμεσα σε μια ομάδα καλεσμένων γεμάτη αστέρια στην παρουσίαση της Louis Vuitton, στην οποία παρευρέθηκαν επίσης η Emma Stone, ο Felix των Stray Kids, ο Pharrell Williams, ο Jaden Smith και η Catherine Deneuve. Οι αδελφές Haim ήταν επίσης παρούσες στην εκδήλωση, εμπλουτίζοντας το διακεκριμένο κοινό που είχε συγκεντρωθεί γύρω από την τελευταία συλλογή του Ghesquière.

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