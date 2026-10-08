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Μέσα από αναρτήσεις και την ομιλία του στην Πνύκα, ανέδειξε τον δυτικό πολιτισμό ως αναπόσπαστο κομμάτι της κληρονομιάς που αξίζει υπεράσπισης, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα πηγή έμπνευσης για τη δημοκρατία.

Οι συνομιλίες εστίασαν στην ενίσχυση της αμυντικής και ενεργειακής συνεργασίας, καθώς και στην ανάδειξη της Ελλάδας ως σημαντικού ενεργειακού κόμβου.

Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα όπως το Κυπριακό, η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που εμποδίζει την πώληση των F-35 στην Τουρκία.

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Με μια σειρά από εντυπωσιακές αναρτήσεις, στις οποίες πρωταγωνιστούν η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας, αλλά και στιγμιότυπα από τις επαφές και τις δράσεις του στην Αθήνα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έκανε τον απολογισμό της επίσκεψής του στην Ελλάδα.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας δεν περιορίστηκε, ωστόσο, στην παρουσίαση των επαφών του με την ελληνική πολιτική ηγεσία. Μέσα από τα βίντεο που δημοσίευσε, ανέδειξε την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό ως αναπόσπαστο κομμάτι της δυτικής κληρονομιάς, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε στις προκλήσεις που, κατά την άποψή του, αντιμετωπίζει σήμερα η Δύση.

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Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεό του, προσωποποίησε τους «εχθρούς» της Δύσης σε ιστορικές και σύγχρονες μορφές, μεταξύ άλλων τον Φιντέλ Κάστρο, τον Νικολάς Μαδούρο και τον Ιωσήφ Στάλιν.

Η εκτίμησή του για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό αποτυπώθηκε τόσο στην ομιλία του στην Πνύκα όσο και στο περιεχόμενο των αναρτήσεών του. Με τα μηνύματά του, ο Μάρκο Ρούμπιο απευθύνθηκε όχι μόνο στο ελληνικό και αμερικανικό κοινό, αλλά ευρύτερα στη Δύση, υποστηρίζοντας ότι ο δυτικός πολιτισμός «αξίζει υπεράσπισης».

Οι συναντήσεις στην Αθήνα

Σε μία από τις αναρτήσεις του, ο Μάρκο Ρούμπιο δημοσίευσε στιγμιότυπα από τη συνάντησή του με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και από τον αγιασμό στην αμερικανική πρεσβεία.

Το βίντεο περιλαμβάνει ακόμη πλάνα από την αυτοκινητοπομπή του, με τη συνοδεία της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα της Ομάδας ΔΙΑΣ, καθώς και χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από την ομιλία του στην Πνύκα.

Met with Greek @primeministergr Mitsotakis to discuss ways the United States and Greece can boost energy cooperation, expand defense and law enforcement cooperation, and reinforce NATO burden-sharing.



America First, stronger with our allies. pic.twitter.com/js8RZmZnTL — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 8, 2026

Η Δύση, η Ακρόπολη και τα μηνύματα από την Πνύκα

Σε άλλη ανάρτησή του, η οποία ουσιαστικά λειτουργεί ως οπτικό «σπικάζ» της ομιλίας του στην Πνύκα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών επένδυσε το μήνυμά του με εμβληματικές εικόνες της Ακρόπολης και του Παρθενώνα.

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Παράλληλα, το βίντεο περιλαμβάνει στιγμιότυπα από σημαντικά επιτεύγματα της Δύσης, όπως η εξερεύνηση του Διαστήματος, η ανακάλυψη της Αμερικής και η νίκη των Συμμάχων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το αφήγημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στις επιτυχίες του δυτικού κόσμου. Ο Ρούμπιο αναφέρεται και στην «παρακμή» της Δύσης, με το βίντεο να εναλλάσσει τις εικόνες ιστορικών επιτευγμάτων με πλάνα από διαδηλώσεις και επεισόδια σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Μετά τις συναντήσεις του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς και την ολοκλήρωση του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έκανε τον απολογισμό της παρουσίας του στην Αθήνα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα «πηγή έμπνευσης» και υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να προωθούν την κοινή τους ασφάλεια, ισχύ και ευημερία.

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σημείωσε ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους για την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας, την περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας και της επιβολής του νόμου, καθώς και την ενίσχυση της δίκαιης κατανομής των βαρών στο ΝΑΤΟ.

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«Πρώτα η Αμερική, ισχυρότερη με τους συμμάχους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε ότι η συνεργασία των δύο χωρών συνεχίζει να αποφέρει οφέλη και για τις δύο πλευρές.

«Στην Αθήνα, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και προωθήσαμε την κοινή μας ασφάλεια και ευημερία», έγραψε.

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Αναφερόμενος στον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας–ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο έγραψε στο Χ ότι οι δύο χώρες προώθησαν νέες συμφωνίες που εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας.

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«Καθώς η Αμερική γιορτάζει 250 χρόνια ανεξαρτησίας, η Ελλάδα, η γενέτειρα της δημοκρατίας, παραμένει πηγή έμπνευσης. Μαζί, θα συνεχίσουμε να προωθούμε την κοινή μας ασφάλεια, ισχύ και ευημερία», σημείωσε.

Το μήνυμα από την Πνύκα

Ξεχωριστή θέση στον απολογισμό του είχε η ομιλία του στην Πνύκα, όπου επανέλαβε τη θέση του ότι η Δύση βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και πως οι αποφάσεις της επόμενης δεκαετίας θα μπορούσαν να καθορίσουν την πορεία του επόμενου αιώνα.

«Την Τετάρτη, ταξίδεψα στην Πνύκα, έναν λόφο με θέα στους επιβλητικούς κίονες της Ακρόπολης στην Αθήνα. Εκεί, απηύθυνα ένα απλό μήνυμα: Η Δύση βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Οι αποφάσεις που θα λάβουμε την επόμενη δεκαετία θα καθορίσουν τον επόμενο αιώνα», έγραψε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών.

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Με αυτόν τον τρόπο, ο Ρούμπιο συνέδεσε συμβολικά την Αθήνα, την αρχαία δημοκρατία και την ιστορική κληρονομιά της Ελλάδας με το ευρύτερο πολιτικό αφήγημά του για το μέλλον της Δύσης.

F-35: Το νομοθετικό εμπόδιο για την Τουρκία

Εκτενής αναφορά έγινε και στο ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35.

Η ανώτατη διπλωματική πηγή επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο στις Ηνωμένες Πολιτείες που εμποδίζει την πώληση των F-35 στην Τουρκία, κάνοντας ειδική αναφορά στο CAATSA και στο ζήτημα των ρωσικών S-400.

Υπενθύμισε ότι μέχρι το 2019 η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα στο πρόγραμμα των F-35, αλλά στη συνέχεια αποκλείστηκε.

Από ελληνικής πλευράς τονίστηκε ότι η Αθήνα δεν μπορεί να καθορίσει τις αποφάσεις μιας τρίτης χώρας ως προς τους αμυντικούς εξοπλισμούς και τις σχέσεις της με τους πελάτες της. Ωστόσο, το σημερινό νομικό καθεστώς στις ΗΠΑ είναι συγκεκριμένο και αποτελεί δεδομένο που δεν μπορεί να παραβλεφθεί. Την ίδια ώρα, η Ελλάδα προχωρεί στον δικό της μακροπρόθεσμο αμυντικό σχεδιασμό, με την αναβάθμιση των F-16 και την απόκτηση των F-35 να αποτελούν βασικά στοιχεία του.

Ενεργειακός κόμβος η Ελλάδα

Σημαντικό μέρος των συνομιλιών αφιερώθηκε στα ενεργειακά, όπου, σύμφωνα με την ίδια πηγή, υπάρχει κοινή κατανόηση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών για την ανάγκη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαφοροποίησης των ενεργειακών οδεύσεων.

Η Αθήνα στηρίζει τα έργα που αφορούν αγωγούς και ενεργειακές διασυνδέσεις, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ανεξαρτησίας.

Μέσα από αυτές τις διασυνδέσεις, όπως τονίστηκε, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό κόμβο ιδιαίτερης σημασίας για την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη, ενώ υπάρχει σαφής δέσμευση για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Κυπριακό: Στόχος η επανεκκίνηση ουσιαστικών συνομιλιών

Το Κυπριακό αποτέλεσε επίσης μέρος της συζήτησης με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών.

Η ανώτατη διπλωματική πηγή τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια προκειμένου το Κυπριακό να επανέλθει ως προτεραιότητα στην ατζέντα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Βασικός στόχος της Αθήνας παραμένει η επανεκκίνηση των ουσιαστικών συνομιλιών, ενώ ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Όπως επισημάνθηκε, για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο επόμενος Γενικός Γραμματέας να έχει το Κυπριακό μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία εκλογής του νέου ΓΓ του ΟΗΕ, η ανώτατη διπλωματική πηγή υπενθύμισε ότι απαιτούνται τουλάχιστον εννέα ψήφοι στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να μην ασκηθεί βέτο από κανένα από τα πέντε μόνιμα μέλη. Από τις άτυπες διαδικασίες που έχουν προηγηθεί, όπως αναφέρθηκε, αρχίζουν να διαφαίνονται οι δυνατότητες συγκλίσεων γύρω από ορισμένες υποψηφιότητες.

Ελευθερία ναυσιπλοΐας και Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, τέλος, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, με φόντο τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ και γενικότερα την ασφάλεια των διεθνών θαλάσσιων οδών.

Η ανώτατη διπλωματική πηγή υπογράμμισε ότι η ελευθερία του εμπορίου και της ναυσιπλοΐας δεν αποτελεί ζήτημα που αφορά μόνο την Ελλάδα ή τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά ολόκληρη την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.

Τυχόν διατάραξη των θαλάσσιων οδών μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στην ενεργειακή επάρκεια, στις προμήθειες και στις τιμές παγκοσμίως.

Ιδιαίτερη σημασία αποδόθηκε στα Στενά του Ορμούζ, καθώς, όπως επισημάνθηκε, ενδεχόμενος περιορισμός της ελεύθερης διέλευσης θα μπορούσε να δημιουργήσει προηγούμενο και για άλλες περιοχές του κόσμου.

Εάν οι θαλάσσιες οδοί και ιδίως τα διεθνή στενά, τα οποία διέπονται από το Δίκαιο της Θάλασσας, μετατραπούν σε πεδία ελέγχου και περιορισμού, οι συνέπειες για τη διεθνή σταθερότητα θα μπορούσαν να είναι εξαιρετικά σοβαρές.

Για την Ελλάδα, το ζήτημα έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο λόγω του μεγέθους της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας όσο και ως θέμα αρχής που αφορά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Τέλος, διευκρινίστηκε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για ελληνική συμμετοχή σε οποιαδήποτε νέα αποστολή στην περιοχή.

Η ελληνική πλευρά έχει, ωστόσο, καταστήσει σαφές ότι υπάρχει θετική προδιάθεση για συνδρομή, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει και τη διάθεση υποδομών, υπό δύο βασικές προϋποθέσεις: να επικρατούν συνθήκες ειρήνης και να υπάρχει συναίνεση των ενδιαφερόμενων