Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το δείπνο που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, μοιράστηκε στα social media η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Η σύζυγος του πρωθυπουργού δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από τη βραδιά στο εστιατόριο του ξενοδοχείου King George, στο κέντρο της Αθήνας. Στην πρώτη ποζάρουν μαζί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.
Στη δεύτερη φωτογραφία καταγράφεται το δείπνο και το τραπέζι όπου, μεταξύ άλλων, κάθισαν ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
Η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη
«Καλωσορίσαμε στην Ελλάδα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Marco Rubio» έγραψε στα ελληνικά ενώ στον αγγλικό αποχαιρετισμό της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ανέφερε: «Ήταν χαρά και τιμή να καλωσορίσω τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα».