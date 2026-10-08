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Φωτογραφικά στιγμιότυπα από το δείπνο που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο, κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα, μοιράστηκε στα social media η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού δημοσίευσε δύο φωτογραφίες από τη βραδιά στο εστιατόριο του ξενοδοχείου King George, στο κέντρο της Αθήνας. Στην πρώτη ποζάρουν μαζί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη.

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Στη δεύτερη φωτογραφία καταγράφεται το δείπνο και το τραπέζι όπου, μεταξύ άλλων, κάθισαν ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του και ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Η ανάρτηση της Μαρέβας Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη

«Καλωσορίσαμε στην Ελλάδα τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Marco Rubio» έγραψε στα ελληνικά ενώ στον αγγλικό αποχαιρετισμό της, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη ανέφερε: «Ήταν χαρά και τιμή να καλωσορίσω τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην Ελλάδα».