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Ο Αμερικανός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Ελλάδα αναντικατάστατο σύμμαχο και πυλώνα σταθερότητας, προτρέποντας την Ευρώπη να ακολουθήσει το παράδειγμα της χώρας στην εξωτερική πολιτική.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης των δεσμών στους τομείς της οικονομίας, της άμυνας, του εμπορίου και της ενέργειας, ειδικά μέσω της μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου.

Η επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να επισκεφθεί αποκλειστικά την Ελλάδα και να εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει η Ουάσιγκτον στον ρόλο της Αθήνας.

Η κυβέρνηση προσβλέπει στην έμπρακτη υλοποίηση των συμφωνιών που υπεγράφησαν, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού και αμυντικού εταίρου στη διεθνή διπλωματική σκηνή.

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Την ανάδειξη της Ελλάδας ως ισχυρό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών και την πρόθεση του για περαιτέρω εμβάθυνση αυτής της συνεργασίας σε μία σειρά από τομείς, τόνισε ο Μάρκο Ρούμπιο στη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γεγονός που προκάλεσε ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σε νέα εποχή οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, τόσο στις δηλώσεις του μετά από τις συναντήσεις που είχε με τους Έλληνες αξιωματούχους όσο και με την ομιλία του στην Πνύκα, δίνουν μία άλλη διάσταση στη σχέση Ελλάδας – ΗΠΑ και στέλνουν, σύμφωνα με αναλυτές, ένα ξεκάθαρο μήνυμα αναβάθμισης της χώρας στη διεθνή πολιτική σκηνή. Ειδικά σε μία περίοδο έντονων γεωπολιτικών αλλαγών και εντάσεων.

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«Η Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας πυλώνας σταθερότητας σε μία ταραγμένη περιοχή, αλλά και μία «γέφυρα» μεταξύ της Ευρώπης, της Δύσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μέσης Ανατολής και του αραβικού κόσμου, των χωρών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Υπό αυτή την έννοια, ναι, συμφωνώ μαζί σας ότι αποτελούμε έναν αναντικατάστατο εταίρο για τις Ηνωμένες Πολιτείες», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες.

«Υπάρχουν πολλοί παράγοντες ανασφάλειας που σας περιβάλλουν σε αυτή την περιοχή, όμως έχουμε εσάς εδώ ως έναν τόσο ισχυρό εταίρο μας και συνεχίζουμε να ενισχύουμε αυτή τη σχέση με τρόπο που είναι αμοιβαία επωφελής», επισήμανε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Λίγο νωρίτερα, από τον λόφο της Πνύκας, σε μία ομιλία που μεταδόθηκε από τα μεγαλύτερα δίκτυα του πλανήτη, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ αναφερόμενος στην Ελλάδα έκανε λόγο για έναν «αναντικατάστατο φίλο τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις ΗΠΑ» και για έναν «σύμμαχο-πρότυπο», καλώντας μάλιστα την Ευρώπη «να ακολουθήσει το παράδειγμα της Ελλάδας».

Έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και την άμυνα

Είναι εμφανές λοιπόν ότι η Ουάσιγκτον «βλέπει» περαιτέρω προοπτικές συνεργασίας με την Αθήνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για σχέσεις που βρίσκονται «στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών» με τον Μάρκο Ρούμπιο να επισημαίνει ότι, πέρα από την άμυνα που υπήρχε ήδη συνεργασία, «μπορούμε να κάνουμε περισσότερα στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας και του εμπορίου, τα οποία θα ωφελήσουν τόσο τον λαό της Ελλάδας όσο και τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, οι συνεργασίες που έχουν ξεκινήσει και οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα από αμερικανικές εταιρείες-κολοσσούς αλλά και για τον Κάθετο Διάδρομο που καθιστά τη χώρα μας πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, μπορούν να μετατρέψουν τη χώρα σε έναν πολύ σημαντικό ενεργειακό «παίκτη». Η Ουάσιγκτον δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε αυτή τη συνεργασία με την Αθήνα, κάτι που τόνισε και ο κ. Ρούμπιο στις δηλώσεις του.

Ανάλογη βαρύτητα δίνουν στην κυβέρνηση και στο θέμα των εξοπλισμών που θα ενισχύσουν περαιτέρω τον ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό αλλά και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Μία εξέλιξη, που σε συνδυασμό με τη στάση των ΗΠΑ απέναντι στα αιτήματα της Άγκυρας για αγορά οπλικών συστημάτων κάτι δείχνει.

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Διεθνείς αναλυτές στάθηκαν επίσης στο γεγονός ότι ενώ συνήθως οι Αμερικανοί υπουργοί Εξωτερικών συνδύαζαν ένα ταξίδι στην Αθήνα και με μία επίσκεψη στην Άγκυρα, αυτή τη φορά προορισμός του εκπροσώπου της κυβέρνησης των ΗΠΑ ήταν μόνο η Ελλάδα. Μία απόφαση που ερμηνεύουν ως μία αλλαγή στάσης της Ουάσιγκτον στη σημασία που αποδίδει στη συνεργασία με τη χώρα μας.

Η ομιλία Ρούμπιο στην Πνύκα, τα μηνύματα και η δύναμη της εικόνας

Βαρύνουσα πολιτική σημασία και πολλούς συμβολισμούς είχε και η ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην Πνύκα. Με τον Παρθενώνα στο φόντο, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας έκανε εκτενή αναφορά στην αρχαία Ελλάδα και στον καθοριστικό ρόλο που είχε στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού αλλά και την επιρροή του ελληνικού πνεύματος για τις ΗΠΑ.

«Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλώς την Ιστορία – Μας χάρισαν την Ιστορία», «Η Αθήνα μας έδωσε τη Δημοκρατία» ήταν κάποιες από τις αναφορές του ενώ μίλησε και για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Δύση.

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Αυτή η ομιλία -και κυρίως η δύναμη που εξέπεμψε η εικόνα- σχολιάστηκε ιδιαίτερα και στις ΗΠΑ. Κάποια αμερικανικά μέσα συνέδεσαν την επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο να μιλήσει έχοντας ως φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως με τα μελλοντικά του σχέδια στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Η ουσία είναι ότι προβλήθηκε παντού αναδεικνύοντας την Ελλάδα ενώ και ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ικανοποίηση του στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ευκαιρία που του δόθηκε να μιλήσει σε ένα τόσο εμβληματικό σημείο.

Προσεκτικοί παρατηρητές σημειώνουν επίσης και το ιδιαίτερα θετικό κλίμα που υπήρξε σε όλες τις συναντήσεις που είχε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, από αυτήν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου μέχρι και με τους Έλληνες υπουργούς. Ειδικά με τον Γιώργο Γεραπετρίτη η οικειότητα ήταν εμφανής.

Πλέον σειρά έχουν οι υλοποιήσεις των συμφωνιών που υπεγράφησαν αλλά και οι κινήσεις των δύο πλευρών στη διεθνή διπλωματική σκακιέρα όπου και θα αποδειχθεί στην πράξη αν όντως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναβαθμίσει την Ελλάδα σε έναν ισχυρό εταίρο.

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