Τα 29α γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα, Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η Μπέλα Χαντίντ, και η αδερφή της, Τζίτζι, δεν θα μπορούσε να μην της ευχηθεί δημόσια.

Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε μέσα από τα Instagram stories της μια σειρά από φωτογραφίες της Μπέλα — κάποιες από αυτές μάλιστα τραβηγμένες όταν οι δύο αδελφές ήταν ακόμη παιδιά. Οι Χαντίντ είναι γνωστές για τη στενή τους σχέση και συχνά εκφράζουν την αγάπη τους η μία για την άλλη μέσα από τα social media.

Πάνω στα στιγμιότυπα, η Τζίτζι έγραψε:

«Είναι η μέρα της Μπέλα. Είναι η “καρδιά” μας που κινείται. Θα σε προστατεύω με κάθε κόστος. Το καλό που σας θέλω να είστε ευγενικοί στα σχόλια γιατί είναι τα γενέθλιά της! Είναι η πιο αγαπητή θεία. Χρόνια πολλά, σε αγαπώ τόσο πολύ».