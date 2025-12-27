Η Κάρολαϊν Λέβιτ, η 28χρονη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, ανακοίνωσε ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία στο Instagram μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο. «The greatest Christmas gift we could ever ask for — a baby girl coming in May 2026», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, αναφερόμενη στο γεγονός ότι περιμένει μια κόρη τον Μάιο του 2026.

Αυτή θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου θα γίνει μητέρα ενώ υπηρετεί στη θέση αυτή, καθώς η Λέβιτ θα συνεχίσει κανονικά το έργο της παρά την εγκυμοσύνη της.

Η Λέβιτ ευχαρίστησε επίσης τον πρόεδρο Τραμπ και την αρχηγό προσωπικού του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς, για τη στήριξή τους και για το γεγονός ότι έχουν δημιουργήσει «ένα περιβάλλον που ευνοεί την οικογένεια».

Το ζευγάρι έχει ήδη έναν γιο, τον Νίκο, που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2024, και η Λέβιτ περιέγραψε το γεγονός ότι θα τον δει να γίνεται «μεγάλος αδελφός» ως μια ευτυχισμένη προοπτική.

Σε παλιότερη συνέντευξη στο New York Post που έγινε viral, η Λέβιτ είχε πει ότι δεν είναι εύκολο να είσαι εργαζόμενη μητέρα, αλλά ότι δεν θα μπορούσε να κάνει καλά τη δουλειά της αν δεν ήταν μητέρα, και τόνισε πως σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί της στη Δυτική Πτέρυγα έχουν επίσης μικρά παιδιά, με τους οποίους στηρίζονται μεταξύ τους.

Με πληροφορίες από nypost.com