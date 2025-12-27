Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι νοτιανατολικές και βορειοανατολικές πολιτείες των ΗΠΑ, καθώς ισχυρή χειμερινή καταιγίδα με χιονοπτώσεις και παγετό προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις. Χιλιάδες πτήσεις από και προς τη Νέα Υόρκη έχουν ακυρωθεί, την ώρα που εκατομμύρια πολίτες καλούνται να αλλάξουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια σε ένα από τα πιο «καυτά» Σαββατοκύριακα του έτους.

#BREAKING More video of the snow in falling in New York City #nywx pic.twitter.com/KcRFbvlKT4 Advertisement Advertisement December 27, 2025

Μεγάλο μέρος της περιοχής έχει τεθεί σε προειδοποίηση για χειμερινές καταιγίδες, ενώ περισσότεροι από 60 εκατομμύρια άνθρωποι στη βορειοανατολική ζώνη των ΗΠΑ έχουν λάβει σχετικές ειδοποιήσεις. Η Νέα Υόρκη αναμένεται να δεχθεί τις εντονότερες χιονοπτώσεις των τελευταίων 4 ετών.

The winter wonderland that is New York’s Hudson Valley 😍 ❄️



Some locals are reporting half a foot of snow in three hours. pic.twitter.com/r96sB9aFss December 27, 2025

Πάνω από 1.600 ακυρώσεις πτήσεων – Χιλιάδες καθυστερήσεις

Σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightAware, την Παρασκευή ακυρώθηκαν περισσότερες από 1.600 πτήσεις εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή με προορισμό και αφετηρία τη χώρα, ενώ πάνω από 7.800 πτήσεις παρουσίασαν καθυστερήσεις, καθώς οι καιρικές συνθήκες επιδεινώνονταν.

The winter storm in New York is currently very strong!



The snowstorm in New York City began on Friday, December 26, 2025, and lasted until this morning (December 27), covering the city with a snow layer of up to 2-5 inches in most neighborhoods, with some northern and eastern… pic.twitter.com/3Ok0NuWmgL — Yasser alkhader (@AlkhaderYasser) December 27, 2025

Το μεγαλύτερο βάρος των ακυρώσεων καταγράφεται στα τρία μεγάλα αεροδρόμια που εξυπηρετούν τη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης: John F. Kennedy, Newark Liberty International και LaGuardia Airport. Και τα τρία εξέδωσαν ανακοινώσεις μέσω της πλατφόρμας X, προειδοποιώντας τους ταξιδιώτες για πιθανές αλλαγές και περαιτέρω προβλήματα.

New York: Winter storm slams NYC with 2-5 inches of snow so far, heaviest overnight Fri-Sat; totals up to 9-11” possible in spots. Gov. Hochul declared state of emergency; travel advisory urges avoiding roads amid low visibility & slick conditions.#New_Jersey #New_York_City https://t.co/Ky5po3LvYj pic.twitter.com/MTXp1Kw7c6 Advertisement December 27, 2025

Παράλληλα, το FlightAware ανέφερε ότι ακόμη 650 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για το Σάββατο ακυρώθηκαν προληπτικά.

Heavy snow in New York this evening, beautiful for Christmas but I can imagine rather interesting tomorrow #snowinnewyork #snow #newyorkcity pic.twitter.com/Lwha5OnKuN — Chris Beer (@ChrisBeer2) December 27, 2025

Έκκληση να αποφεύγονται οι μετακινήσεις

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, προειδοποίησε για επικίνδυνες οδικές συνθήκες και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

It’s 3:00 AM in New York City and the snow is falling ❄️



53rd Street and 6th Avenue headed northbound towards Central Park South.



I’d estimate we got around 4 inches of Snow so far in Midtown Manhattan 🇺🇸



🚨Total delays today at JFK: 74



🚨Total delays within, into, or out of… pic.twitter.com/FlT2GdBGTE — Walks&WallStreet (@WalksWallstreet) December 27, 2025

«Η ασφάλεια των Νεοϋορκέζων είναι η ύψιστη προτεραιότητά μου και συνεχίζω να προτρέπω για εξαιρετική προσοχή καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της καταιγίδας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

New York City got a Christmas Snow Storm (a day late)



Snowy NYC is PEAK Christmas Vibes pic.twitter.com/GUdDzVZieN Advertisement December 27, 2025

Την ίδια ώρα, προειδοποιήσεις για παγοθύελλες έχουν εκδοθεί για το μεγαλύτερο μέρος της Πενσυλβάνια, μεγάλο τμήμα της Μασαχουσέτης και το μεγαλύτερο μέρος του Νιου Τζέρσεϊ, όπου κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

#BREAKING : A major storm expected to bring as much as nine inches of snow to the New York City area Friday night has already caused thousands of flight delays and hundreds of cancellations, with officials warning against traveling this weekend.#NYCWeather #NewYorkCity #Snow… pic.twitter.com/LG04RvWaiT — upuknews (@upuknews1) December 27, 2025

Η υπηρεσιακή κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Ταχίσα Γουέι, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «η καταιγίδα θα προκαλέσει επικίνδυνες συνθήκες στους δρόμους και θα επηρεάσει σημαντικά τα ταξίδια εν μέσω εορτών», καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να επιτρέψουν στα συνεργεία να διατηρούν το οδικό δίκτυο ασφαλές.

