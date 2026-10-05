Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία για την ανάπτυξη 24 επιχειρησιακών και πειραματικών δορυφόρων.

Τέσσερις θερμικοί δορυφόροι του συστήματος Hellenic Fire System βρίσκονται ήδη σε τροχιά, παρέχοντας δεδομένα για τον εντοπισμό πυρκαγιών και θερμικών ανωμαλιών στην ελληνική επικράτεια.

Παράλληλα, οι δορυφόροι τεχνολογίας ραντάρ συνθετικού διαφράγματος επιτρέπουν την παρατήρηση της επιφάνειας της Γης κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, ενισχύοντας την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Ο οπτικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1 ενισχύει περαιτέρω τις δυνατότητες της χώρας στους τομείς της ασφάλειας, της γεωργίας ακριβείας και της περιβαλλοντικής επιτήρησης.

Το επερχόμενο πρόγραμμα HELLAS-SPACE 2.0 στοχεύει στην περαιτέρω αναβάθμιση των εθνικών υποδομών παρατήρησης και της δορυφορικής συνδεσιμότητας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Παγκόσμια Εβδομάδα Διαστήματος γιορτάζεται κάθε χρόνο από τις 4 έως τις 10 Οκτωβρίου και η φετινή διοργάνωση έχει ως κεντρικό θέμα τη «Rocket Revolution». Για την Ελλάδα, όμως, υπάρχει ένας επιπλέον λόγος για να κοιτάξει αυτές τις ημέρες προς τον ουρανό: η χώρα αποκτά σταδιακά τα δικά της «μάτια» στο Διάστημα.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων δεν αποτελεί πλέον ένα σχέδιο επί χάρτου. Δορυφόροι έχουν ήδη τεθεί σε τροχιά και αρχίζουν να δίνουν στην Ελλάδα νέες δυνατότητες παρατήρησης της επικράτειας, των θαλασσών και του περιβάλλοντός της.

Advertisement

Advertisement

Ένα ελληνικό δορυφορικό δίκτυο

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο σχεδιασμός προβλέπει επτά οπτικούς μικροδορυφόρους, τέσσερις θερμικούς και δύο δορυφόρους ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR). Παράλληλα αναπτύσσονται 11 πειραματικοί CubeSats, καθώς και επίγειες διαστημικές υποδομές. Συνολικά, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 24 δορυφόρους, επιχειρησιακούς και πειραματικούς.

Τέσσερις «φρουροί» για τις πυρκαγιές

Ιδιαίτερη σημασία έχει το Hellenic Fire System. Στις 3 Μαΐου 2026 εκτοξεύθηκαν από την Καλιφόρνια με Falcon 9 της SpaceX τέσσερις ελληνικοί θερμικοί δορυφόροι, οι οποίοι βρίσκονται πλέον σε τροχιά.

Κάθε δορυφόρος διαθέτει δύο συστήματα υπέρυθρης απεικόνισης. Μπορεί να εντοπίζει ενεργές πυρκαγιές, θερμικές ανωμαλίες και να εκτιμά την ένταση της ακτινοβολίας μιας φωτιάς.

Advertisement

Και το σημαντικότερο: το σύστημα έχει ήδη στείλει την πρώτη θερμική εικόνα του από την Ελλάδα.

Η εικόνα κατέγραψε τη θερμική υπογραφή της μητροπολιτικής Αθήνας αλλά και περιοχών του Αιγαίου, μεταξύ των οποίων η Άνδρος, η Τήνος, η Σκύρος, η Χίος, η Κέα και η Κύθνος. Κατέγραψε επίσης θερμικά μοτίβα στη θάλασσα.

Όταν το Hellenic Fire System περάσει σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, θα μπορεί να σαρώνει ολόκληρη την Ελλάδα δύο φορές την ημέρα, προσφέροντας ένα επιπλέον εργαλείο για την έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Advertisement

Οι δορυφόροι που «βλέπουν» και μέσα από τα σύννεφα

Εξίσου σημαντικοί είναι οι δύο δορυφόροι τεχνολογίας SAR, οι οποίοι είχαν προηγηθεί. Σε αντίθεση με έναν συνηθισμένο οπτικό δορυφόρο, το ραντάρ συνθετικού διαφράγματος δεν εξαρτάται από το ηλιακό φως και μπορεί να παρατηρεί την επιφάνεια της Γης ημέρα και νύχτα και μέσα από τη νέφωση.

Αυτό έχει τεράστια σημασία σε πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα, όταν τα σύννεφα μπορούν να καταστήσουν δυσκολότερη την οπτική δορυφορική παρατήρηση.

Advertisement

Από τις φωτιές μέχρι τα πλοία και τα χωράφια

Οι εφαρμογές, όμως, δεν περιορίζονται στις πυρκαγιές. Τα δεδομένα του ελληνικού δορυφορικού συστήματος μπορούν σταδιακά να χρησιμοποιούνται για παρακολούθηση πλημμυρών και φυσικών καταστροφών, έλεγχο ακτών και θαλασσών, εντοπισμό πλοίων, γεωργία ακριβείας, μεταβολές στις χρήσεις γης και περιβαλλοντική επιτήρηση.

Στη θάλασσα, η δορυφορική παρατήρηση μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη εικόνα της ναυσιπλοΐας και περιβαλλοντικών συμβάντων, όπως θαλάσσια ρύπανση και πετρελαιοκηλίδες. Στη γεωργία, μπορεί να δίνει πληροφορίες για την κατάσταση των καλλιεργειών, την υγρασία και τη χρήση της γης.

Advertisement

Στην Πολιτική Προστασία, ο στόχος είναι ακόμη πιο άμεσος: ταχύτερη πληροφορία σημαίνει ταχύτερη αντίδραση.

Advertisement

Ο Hyperion GR-1 σε τροχιά

Το επόμενο σημαντικό βήμα έγινε στις 7 Ιουλίου 2026, όταν εκτοξεύθηκε ο ελληνικός οπτικός μικροδορυφόρος Hyperion GR-1. Πρόκειται για ένα ακόμη κομμάτι της ελληνικής υποδομής παρατήρησης της Γης, με εφαρμογές στην Πολιτική Προστασία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και τη Δημόσια Διοίκηση.

Το Διάστημα δεν είναι πλέον μόνο επιστημονική φαντασία

Advertisement

Για δεκαετίες, όταν μιλούσαμε στην Ελλάδα για το Διάστημα, η σκέψη πήγαινε στη NASA, στους Αμερικανούς και Ρώσους κοσμοναύτες ή στις μεγάλες ευρωπαϊκές αποστολές. Αυτό αλλάζει.

Η Ελλάδα δεν πρόκειται βέβαια να γίνει από τη μια ημέρα στην άλλη διαστημική υπερδύναμη. Αποκτά όμως κάτι πολύ πιο πρακτικό: δική της διαστημική υποδομή και δυνατότητα αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων για πραγματικές ανάγκες της χώρας.

Και ο σχεδιασμός συνεχίζεται. Το νέο εθνικό πρόγραμμα HELLAS-SPACE 2.0, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, προβλέπει ακόμη πιο προηγμένες δυνατότητες παρατήρησης, ασφαλούς δορυφορικής συνδεσιμότητας και επιτήρησης του διαστημικού χώρου.

Από μια πυρκαγιά στον Έβρο μέχρι μια πλημμύρα στη Θεσσαλία, από ένα πλοίο στο Αιγαίο μέχρι μια καλλιέργεια στην ελληνική περιφέρεια, η πληροφορία μπορεί πλέον να έρχεται και από εκατοντάδες χιλιόμετρα πάνω από τα κεφάλια μας.

Η Ελλάδα απέκτησε μάτια στο Διάστημα. Και τώρα αρχίζει να μαθαίνει πώς να τα χρησιμοποιεί.

Πηγές

World Space Week

ΓΓ Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων – Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Hellenic Fire System

ESA – Hellenic Fire System, πρώτη λήψη

ESA – Hellenic Fire System achieves first light

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – Hyperion GR-1

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – HELLAS-SPACE 2.0