Σοβαρή προειδοποίηση για την ανάπτυξη «υπερστρατιωτών» από την Κίνα απευθύνει ειδικός, κάνοντας λόγο για μια ενδεχόμενη στρατιωτική υπεροχή που θα συνιστά πρωτοφανή πρόκληση για τη Δύση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του, το Πεκίνο βρίσκεται κοντά στη δημιουργία σχεδόν άφθαρτων μαχητών, έτοιμων για πόλεμο, μέσω γενετικών παρεμβάσεων.

Όπως επισημαίνεται, τα στρατεύματα του Σι Τζινπίνγκ θα μπορούσαν στο άμεσο μέλλον να υποστούν γενετική τροποποίηση ώστε να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες, να διαθέτουν αυξημένη σωματική δύναμη και πνευματική ικανότητα, αλλά και να εμφανίζουν αντοχή σε επικίνδυνα επίπεδα ακτινοβολίας. Παρότι η Κίνα διαθέτει ήδη τον μεγαλύτερο στρατό παγκοσμίως, κατηγορείται ότι επιδιώκει τη δημιουργία μιας «ανώτερης» κατηγορίας στρατιωτών, σχεδιασμένων σε μυστικά εργαστήρια σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα σενάρια που εξετάζονται, ορισμένοι γενετικά ενισχυμένοι στρατιώτες θα μπορούσαν να επιχειρούν επί μακρόν σε καυτές ερήμους, αντέχοντας τις ακραίες θερμοκρασίες, ενώ άλλοι θα ήταν προσαρμοσμένοι σε πολικές συνθήκες, χιόνι ή παγωμένα ύδατα. Ένα ακόμη πιο ανησυχητικό ενδεχόμενο αφορά τη γενετική θωράκιση απέναντι στην ακτινοβολία, κάτι που θα επέτρεπε την επιβίωση ακόμη και μετά τη χρήση «βρώμικων» ή θερμοπυρηνικών όπλων.

Παράλληλα, εξετάζεται η ενίσχυση χαρακτηριστικών όπως το ύψος, η ταχύτητα, η αντοχή και η νοημοσύνη, καθιστώντας τους μαχητές καταλληλότερους για χερσαίο πόλεμο και σύνθετες αποστολές. Ο δρ Άντονι Βίντσι, πρώην ανώτερος αξιωματούχος των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, έχει αφιερώσει χρόνια στη μελέτη αυτής της προοπτικής και δηλώνει ότι υπάρχουν ήδη ενδείξεις «γενετικής κατασκοπείας» στην Κίνα.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα The Sun, ο δρ Βίντσι τόνισε ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να αφυπνιστεί απέναντι στη δυναμική που θα αποκτούσε το Πεκίνο εάν καταφέρει να συγκροτήσει έναν μαζικό στρατό γενετικά τροποποιημένων εθελοντών. «Αποτελεί κίνδυνο για όλους αν η Κίνα αποκτήσει υπερστρατιώτες και μπορέσει να υπερισχύσει στρατιωτικά ή να απειλήσει τα δυτικά συμφέροντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, τέτοιες δυνάμεις θα μπορούσαν να εκτελούν αποστολές που σήμερα θεωρούνται αδιανόητες, να επιχειρούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα υποβρυχίως ή σε ακραίο ψύχος, ενώ δεν απέκλεισε ακόμη και τη δημιουργία γενετικά σχεδιασμένων «ιδιοφυιών» για την ενίσχυση της αντικατασκοπείας και της στρατηγικής λήψης αποφάσεων στον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό.

Ο δρ Βίντσι, συγγραφέας του βιβλίου The Fourth Intelligence Revolution, εκτιμά ότι το Πεκίνο έχει ήδη ξεκινήσει πειραματισμούς γενετικής τροποποίησης σε ανθρώπους, άποψη που συμμερίζονται και Αμερικανοί αξιωματούχοι που συνεργάζονται με το Κογκρέσο. Επίσημη έκθεση της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας για την Αναδυόμενη Βιοτεχνολογία των ΗΠΑ αναφέρει ότι η Κίνα κινείται «με ταχύτατους ρυθμούς» προς την κυριαρχία στον τομέα της βιοτεχνολογίας, με στόχο τη δημιουργία ενός «στρατού παγκόσμιας κλάσης» έως το 2049.

Σε ιδιαίτερα ανησυχητικό σημείο της έκθεσης επισημαίνεται ότι ο πόλεμος με drones θα μπορούσε να θεωρείται ξεπερασμένος μπροστά σε γενετικά ενισχυμένους στρατιώτες που θα συνδυάζουν ανθρώπινη και τεχνητή νοημοσύνη. Παρότι πολλά από αυτά τα σχέδια παραμένουν καλυμμένα από μυστικότητα, ο δρ Βίντσι υποστηρίζει ότι υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως η «γενετική κατασκοπεία» βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αφορά τον κινεζικό βιοτεχνολογικό όμιλο BGI Genomics. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters, επιστήμονες της εταιρείας κατηγορήθηκαν ότι, με τη συνδρομή του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, χρησιμοποίησαν προγεννητικά τεστ για τη συλλογή και αποθήκευση γενετικών δεδομένων μητέρων και νεογνών, εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για τη χρήση αυτών των πληροφοριών.