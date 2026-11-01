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Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εκεί που πάσχισε (τρομάρα της) για την λεγόμενη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, τώρα προσπαθεί να αποτρέψει την επερχόμενη διάλυση της. Η νέα φωτιά άναψε ήδη στην Πολωνία, όπου ο από τους Γερμανούς ελεγχόμενος πρωθυπουργός Τούσκ είναι στα μαχαίρια με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Ναβρότσκι, ο οποίος προέρχεται από το αντίπαλο εθνικιστικό κόμμα. Το αίτιο είναι η προσπάθεια του Τούσκ να εκδιώξει τον πρόεδρο του Συνταγματικού Δικαστηρίου και να αλλάξει ολοσχερώς την σύνθεση του, τοποθετώντας δικούς του ανθρώπους.

Τον στηρίζει – στην προσπάθεια του – η Ντερ Λάιεν, όμως ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αρνείται να υπογράψει την αλλαγή της σύνθεσης του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Η υποτιθέμενη ήρεμη Πολωνική Δημοκρατία βρίσκεται στα όρια του αλληλοσπαραγμού. Και σ´αυτό συμβάλλει και η επιδίωξη του εθνικιστικού κόμματος να εκδιωχθούν από τη χώρα οι Ουκρανοί πρόσφυγες. Άλλωστε είναι η παμπάλαια εχθρότητα μεταξύ Πολωνών και Ουκρανών.

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Στην ίδια την Γερμανία χτες ξέσπασαν μεγάλες διαδηλώσεις σε 34 πόλεις, με πρωταγωνιστές τους νεολαίους της Gen Z regent! (Η γενιά Ζ ρυθμίζει). Και διαμαρτύρονται για το κόστος ζωής, τις περικοπές στηνεκπαίδευση και την προσπάθεια του Μερτς να προχωρήσει σε υποχρεωτική επιστράτευση. Κατά την εκτίμηση πολλών Γερμανών κοινωνιολόγων αυτή η κινητοποίηση δεν πρόκειται να σβήσει, αλλά αντιθέτως θα διευρυνθεί και θα αποκτήσει παλλαϊκό χαρακτήρα.

Στην Γαλλία έγιναν χτες νέες μεγάλες διαδηλώσεις και μάλιστα στο Παρίσι οι αρχές απαγόρευσαν να προσεγγίσουν οι διαδηλωτές το κέντρο, όμως το διοικητικό δικαστήριο του Παρισιού τους επέτρεψε να πάνε στην πλατεία της Βαστίλης και στην Place de la Nation. Η κατάσταση στην Γαλλία βαίνει εκτραχυνόμενη. Και φυσικά η κοινωνική αντίδραση απέναντι στις υπάρχουσες πολιτικές ελίτ της ευρωπαϊκής ηπείρου έχει πάρει πλέον χαρακτήρα χιονοστιβάδας.