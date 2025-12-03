Μια ιστορική ανατροπή βρίσκεται σε εξέλιξη, σύμφωνα με Γάλλο CEO, καθώς ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επισκέπτεται την Κίνα για να ζητήσει νέες τεχνολογίες και επενδύσεις από το Πεκίνο.

Η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στο Πεκίνο, που ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη, δεν έχει μόνο διπλωματικό χαρακτήρα αλλά στοχεύει και στη σύναψη συνεργασιών που θα επιτρέψουν στη γαλλική βιομηχανία να καλύψει το χαμένο έδαφος απέναντι στην κινεζική τεχνολογική υπεροχή, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον.

Advertisement

Advertisement

Για μια νέα γεωπολιτική πραγματικότητα με χαρακτηριστική ωμότητα μίλησε στο γαλλικό BFM ο Nicolas Dufourcq, επικεφαλής της δημόσιας επενδυτικής τράπεζας Bpifrance.

«Όλα έχουν αντιστραφεί. Εμείς είμαστε οι αναπτυσσόμενες χώρες και η Κίνα είναι η ανεπτυγμένη», δήλωσε, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει την ίδια στρατηγική που κάποτε εφάρμοσε το Πεκίνο με απαίτηση για κοινοπραξίες και σταθερή μεταφορά τεχνολογίας.

Ενδεικτική της νέας πορείας είναι η συνεργασία της γαλλικής Orano με την κινεζική XTC New Energy, που συμφωνήθηκε στα τέλη του 2024 για την παραγωγή κρίσιμων υλικών στη Δουνκέρκη. Το Ελιζέ τονίζει πως τέτοιες κοινοπραξίες αποτελούν «ένα από τα πιθανά εργαλεία» για την προσέλκυση κινεζικών επενδύσεων στη Γαλλία, χωρίς ωστόσο να επιθυμεί να επιβάλει οριζόντιους κανόνες.

Υπέρ της στρατηγικής αυτής τάσσεται και ο νομπελίστας οικονομολόγος Philippe Aghion, ο οποίος κάνει λόγο για «καλή πολιτική», υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται αμοιβαία και όχι μονομερώς η μεταφορά τεχνολογίας.

Οι γαλλικές επενδύσεις στην Κίνα (40 δισεκατομμύρια ευρώ το 2023, σύμφωνα με το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών) εξακολουθούν να είναι τριπλάσιες από τις κινεζικές επενδύσεις στη Γαλλία (13,5 δισεκατομμύρια ευρώ), αλλά το Πεκίνο ξεχωρίζει σε τομείς όπως οι μπαταρίες, η φωτοβολταϊκή ενέργεια και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, συνολικά στις υψηλές τεχνολογίες.

Το Ελιζέ διατυπώνει πλέον χωρίς περιστροφές ότι έπειτα από τρεις δεκαετίες παγκοσμιοποίησης, η Κίνα έχει εξελιχθεί σε τεχνολογική δύναμη αιχμής, με δυνατότητα να εξάγει καινοτομίες και να τις μοιράζεται με «αξιόπιστους εταίρους». Αυτό δήλωσε πρόσφατα η γαλλική προεδρία, με αφορμή την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στο Πεκίνο. Η διατύπωση σηματοδοτεί ένα σαφές ρήγμα με το παρελθόν, όταν η Ευρώπη τροφοδοτούσε συστηματικά την Κίνα με τεχνολογία μέσω των μεγάλων ευρωπαϊκών ομίλων που εγκαθίσταντο στις κινεζικές επαρχίες από τη δεκαετία του 1980.

Advertisement

Τα όρια και η ευρωπαϊκή αγορά

Παρά τον ενθουσιασμό για νέες μορφές συνεργασίας, το Παρίσι θέτει σαφείς περιορισμούς σε ό,τι αφορά τον ευαίσθητο τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η υπόθεση της Huawei -η οποία επρόκειτο να λειτουργήσει το πρώτο εργοστάσιό της εκτός Κίνας στην Αλσατία, αλλά το έργο έχει παγώσει– εξακολουθεί να λειτουργεί ως παράδειγμα προς αποφυγή.

Το 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να αποκλείσουν Huawei και ZTE από τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, με το Ελιζέ να επιμένει ότι οι στρατηγικές επικοινωνίες αποτελούν «ζήτημα εθνικής κυριαρχίας» και δεν επιδέχονται συμβιβασμούς.

Παρά τα εμπόδια, το Πεκίνο έχει λόγους να ενθαρρύνει τις επενδύσεις του στην Ευρώπη. Σε μια περίοδο αυξανόμενων εμπορικών εντάσεων, οι κινεζικές επιχειρήσεις αναζητούν τρόπους να παρακάμπτουν δασμούς και περιορισμούς, ενισχύοντας την παρουσία τους εντός της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς.

Advertisement

Η Ευρώπη παραμένει μια από τις μεγαλύτερες αγορές παγκοσμίως, ενώ ταυτόχρονα υπερέχει της Κίνας στον τομέα των επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Advertisement