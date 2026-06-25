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Ένα βίντεο με έντονο ποδοσφαιρικό χρώμα και αέρα Μουντιάλ μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ, εντυπωσιάζοντας τους εκατομμύρια ακολούθους της.

Το 41χρονο μοντέλο από τη Βραζιλία, που έχει ξεχωρίσει στο παρελθόν για την αγάπη της στη γιόγκα και το kite surf, απέδειξε πως διαθέτει και ιδιαίτερη άνεση με την ποδοσφαιρική μπάλα. Σε βίντεο που ανάρτησε στους προσωπικούς της λογαριασμούς, εμφανίζεται σε εξωτική παραλία να ανταλλάσσει κεφαλιές και να εκτελεί διάφορα τεχνικά κόλπα μαζί με έναν άνδρα, χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

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Η ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις, με τους θαυμαστές της να σχολιάζουν τόσο τις αθλητικές της ικανότητες όσο και τη φυσική της κατάσταση.

Στη λεζάντα που συνόδευσε το βίντεο, η Γκουλάρτ έγραψε χαρακτηριστικά: «Στον ρυθμό του Μουντιάλ», δείχνοντας πως παρακολουθεί με ενδιαφέρον τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή και συμμετέχει με τον δικό της τρόπο στο κλίμα της διοργάνωσης.