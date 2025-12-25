Ένα διαφορετικό βίντεο δημοσίευσαν για τα Χριστούγεννα η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ και ο Κέβιν Τραπ. Το διάσημο μοντέλο και ο αθλητής σύντροφός της επέλεξαν να περάσουν τις ημέρες τον εορτών σε έναν τροπικό προορισμό.

Κατά διάρκεια του ταξιδιού τους μάλιστα επιδόθηκαν σε ακροβατικά. Φορώντας ένα σέξι, κόκκινο μπικίνι, η Ιζαμπέλ Γκουλάρτ έκανε γιόγκα στο κύμα μαζί με τον Κέβιν Τραπ, ενώ στη συνέχεια ανάρτησαν ένα σχετικό κλιπ στο Instagram.

«Η τροπική μας χριστουγεννιάτικη παράδοση. Σας ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και καλές γιορτές», έγραψαν στη λεζάντα.