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Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν είχε την πορεία που επιθυμούσε στο Roland Garros, καθώς αποκλείστηκε νωρίς από τη διοργάνωση ύστερα από την ήττα της στα προημιτελικά από τη Νταϊάνα Σνάιντερ.

Ωστόσο, η Λευκορωσίδα τενίστρια δείχνει να διαχειρίζεται με ψυχραιμία τις αγωνιστικές αποτυχίες, επιλέγοντας να χαλαρώσει και να ανανεωθεί πριν επιστρέψει στις υποχρεώσεις της, καθώς η σεζόν στο γρασίδι βρίσκεται προ των πυλών.

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Ένας από τους αγαπημένους τρόπους αποφόρτισής της είναι τα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, κάτι που συχνά μοιράζεται με τους ακολούθους της μέσα από αναρτήσεις στα social media. Οι εμφανίσεις της με καλοκαιρινά σύνολα και μαγιό συγκεντρώνουν συχνά το ενδιαφέρον των θαυμαστών της, οι οποίοι σχολιάζουν θετικά τη φυσική της κατάσταση και το εντυπωσιακό παρουσιαστικό της.

Η Σαμπαλένκα συγκαταλέγεται συχνά ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς και εντυπωσιακές αθλήτριες του παγκόσμιου αθλητισμού, ενώ οι δημόσιες εμφανίσεις της τραβούν συστηματικά την προσοχή.

Ανάμεσα στις πιο συζητημένες στιγμές της ήταν φωτογράφηση για τη Vogue, όπου εμφανίστηκε με καλοκαιρινή αισθητική σε παραθαλάσσιο σκηνικό, αποσπώντας θετικά σχόλια. Αντίστοιχα, στη συνεργασία της με το Harper’s Bazaar Australia φόρεσε δημιουργίες διάσημων οίκων μόδας, όπως Gucci και Hermès, δείχνοντας την άνεσή της και στον χώρο της μόδας.

Παράλληλα, η παρουσία της σε κοσμικές διοργανώσεις έχει ξεχωρίσει, όπως στο πάρτι του Vanity Fair μετά τα Όσκαρ του 2025, όπου η εμφάνισή της συζητήθηκε έντονα. Εντυπωσιακές θεωρούνται και οι εμφανίσεις της στις εκδηλώσεις του WTA Finals, όπου επιλέγει κομψά σύνολα που αναδεικνύουν το δυναμικό της στιλ.