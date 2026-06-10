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Συνελήφθη ξανά ο 44χρονος που οδηγούσε το όχημα το οποίο ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με θύματα μητέρα και κόρη στη Ρόδο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραβίασε τους περιοριστικούς όρους που είχαν επιβληθεί.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης, ύστερα από εντολή της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου. Αστυνομικοί μετέβησαν στην επιχείρηση του 44χρονου και τον εντόπισαν εκεί, στοιχείο που ενίσχυσε την εικόνα ότι ο κατηγορούμενος εξακολουθούσε να ασχολείται με μηχανοκίνητα μέσα παρά τη ρητή απαγόρευση.

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Ο ίδιος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αυτόφωρης διαδικασίας.

Αφορμή για την εξέλιξη αυτή στάθηκε καταγγελία που υποβλήθηκε στην Εισαγγελέα, σύμφωνα με την οποία ο κατηγορούμενος παραβίαζε τον έκτο περιοριστικό όρο. Όπως υποστηρίζεται, απασχολούνταν καθημερινά στην επιχείρησή του, ασχολούμενος με μηχανοκίνητα μέσα, ενώ προβλήθηκε και ο ισχυρισμός ότι εξακολουθούσε να οδηγεί, παρότι κάτι τέτοιο του είχε απαγορευτεί ρητά.

Για τον οδηγό που ενεπλάκη στη μετωπική σύγκρουση, η οποία κόστισε τη ζωή σε μια μητέρα 56 ετών και την 26χρονη κόρη της, ο Δεύτερος Τακτικός Ανακριτής Πλημμελειοδικών Ρόδου εξέδωσε στις 20 Μαΐου 2026 τη διάταξη που καθόρισε τους όρους υπό τους οποίους ο κατηγορούμενος θα παρέμενε ελεύθερος.

Στο κείμενο της διάταξης αναφέρεται ρητά ότι από το αποδεικτικό υλικό που είχε μέχρι εκείνο το σημείο συλλεγεί προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις ενοχής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία προκλήθηκε θάνατος άλλων.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν συνολικά 6 περιοριστικοί όροι, με ισχύ μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. Ο πρώτος αφορά την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ακολουθεί η υποχρέωση αυτοπρόσωπης εμφάνισής του την 1η και τη 16η εκάστου ημερολογιακού μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας του.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ, με καταληκτική ημερομηνία την 27η Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00. Τους όρους συμπληρώνουν η αφαίρεση της άδειας οδήγησης κάθε μηχανοκίνητου μέσου, η απαγόρευση οδήγησης και η απαγόρευση ενασχόλησης καθ’ οιονδήποτε τρόπο με μηχανοκίνητα μέσα, που αποτελεί και τον έκτο όρο, αυτόν δηλαδή που φέρεται να παραβιάστηκε.

(Πηγή: dikastiko.gr)