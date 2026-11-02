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Μια τροπική νεροποντή κατάφερε να ανατρέψει το βασιλικό πρωτόκολλο στην Αντίγκουα, όταν ο βασιλιάς Κάρολος έμεινε εκτεθειμένος στη βροχή και η Καμίλα πρόλαβε να απομακρυνθεί κάτω από την προστασία μιας ομπρέλας. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια επίσημης στρατιωτικής τελετής και χάρισε αρκετές αμήχανες, αλλά και ξεκαρδιστικές στιγμές.

Όλα συνέβησαν στο στάδιο κρίκετ «Sir Vivian Richards», όπου ο Κάρολος και η Καμίλα παρακολουθούσαν την εκδήλωση για την 45η επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας. Την ώρα που ακουγόταν ο εθνικός ύμνος, άνοιξαν οι ουρανοί και η δυνατή βροχή άρχισε να τους καταβρέχει.

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Η Καμίλα στάθηκε πιο τυχερή, καθώς η ομπρέλα της έφτασε εγκαίρως και οδηγήθηκε στο στέγαστρο των επισήμων. Ο Κάρολος, αντίθετα, παρέμεινε στο βάθρο χωρίς προστασία, κοιτάζοντας τη βροχή και κάνοντας με τα χέρια του κινήσεις σαν να κρατούσε μια αόρατη ομπρέλα.

«Πού είναι η ομπρέλα μου;» – Το βασιλικό απρόοπτο και τα πειράγματα

Ο Βρετανός μονάρχης αναζητούσε επανειλημμένα την ομπρέλα του, ρωτώντας τα μέλη της συνοδείας του πού βρίσκεται. Τελικά, ο υπασπιστής του, ταγματάρχης Μπεν Ρίγκμπι, κατάφερε να του εξασφαλίσει μία.

Η καθυστέρηση, πάντως, είχε εξήγηση: σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Αντίγκουα, κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου όλοι έπρεπε να παραμείνουν ακίνητοι και σιωπηλοί, με αποτέλεσμα κανείς να μην μπορεί να κινηθεί για να φέρει την ομπρέλα.

Ο Κάρολος, παρά το γεγονός ότι είχε γίνει μούσκεμα, συνέχισε κανονικά τις υποχρεώσεις του, επιθεωρώντας τα στρατεύματα και παρακολουθώντας την παρέλαση εκατοντάδων νέων.

Η βροχή διήρκεσε μόλις πέντε λεπτά, όμως ο βασιλιάς δεν έχασε την ευκαιρία να αυτοσαρκαστεί. Λίγο αργότερα, αστειεύτηκε ότι στο βρεγμένο κοστούμι του ήταν έτοιμο να φυτρώσει νεροκάρδαμο. Η Καμίλα, από την πλευρά της, σχολίασε γελώντας ότι η υγρασία είχε καταστρέψει το χτένισμά της, καταλήγοντας με τη φράση «Εγώ πάντως παραιτούμαι!».