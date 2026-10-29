Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε καρναβαλικούς ρυθμούς κινήθηκε ο βασιλιάς Κάρολος στις Μπαχάμες, καθώς συμμετείχε σε μια εντυπωσιακή παρέλαση με μουσική, χορό και πολύχρωμες στολές, κατά τη δεύτερη ημέρα της εννιαήμερης επίσκεψής του στην Καραϊβική.

Όπως μεταδίδει το BBC, ο Βρετανός μονάρχης πήρε μέρος στο παραδοσιακό Junkanoo, μια πολιτιστική εκδήλωση που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της ταυτότητας των νησιών. Κρατώντας ένα ζευγάρι μαράκες στα χρώματα της σημαίας των Μπαχαμών, ο Κάρολος ακολούθησε τον ρυθμό και συμμετείχε ενεργά στη γιορτή.

Advertisement

Advertisement

Φορώντας κοστούμι και γυαλιά ηλίου, ο βασιλιάς βρέθηκε στην κεφαλή της παρέλασης, πλαισιωμένος από χορευτές με εντυπωσιακά φτερωτά καλύμματα κεφαλής και πολύχρωμες παραδοσιακές φορεσιές. Η παρουσία του έδωσε ξεχωριστό τόνο στην εκδήλωση, η οποία αναδεικνύει τη μουσική, τον χορό και την πολιτιστική κληρονομιά των Μπαχαμών.

Η παράδοση του Junkanoo εκτιμάται ότι έχει τις ρίζες της στην εποχή του δουλεμπορίου. Τότε, οι υπόδουλοι άνδρες και γυναίκες λάμβαναν άδεια από την εργασία τους κατά την περίοδο των Χριστουγέννων, προκειμένου να γιορτάσουν. Με την πάροδο του χρόνου, οι εορτασμοί εξελίχθηκαν σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις των Μπαχαμών, με παρελάσεις, μουσική, χορό και περίτεχνα κοστούμια.