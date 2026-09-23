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Ο συγγραφέας καταγράφει προσωπικές μαρτυρίες για τον γάμο της Νταϊάνα με τον Κάρολο, την κηδεία της και τη σχέση της με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ.

Ο κόμης Σπένσερ υποστηρίζει πως ο Κάρολος ήταν αδιάφορος μετά τον θάνατο της Νταϊάνα και διαφωνούσε μαζί του για τη συμμετοχή των παιδιών στην κηδεία.

Επιπλέον, περιγράφει ψυχολογικές πιέσεις που δέχθηκε η πριγκίπισσα κατά τη διάρκεια του γάμου της, καθώς και μια δυσάρεστη προσωπική εμπειρία με τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ.

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Λίγα βιβλία που έχουν γραφτεί για μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας έχουν προκαλέσει τόσο έντονες αντιδράσεις, ώστε να υπάρξει ακόμη και απάντηση από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ. Τα απομνημονεύματα του Τσαρλς Σπένσερ, αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Στο πολυαναμενόμενο βιβλίο του με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister» («Κύκνειο Άσμα: Η Νταϊάνα, η αδελφή μου»), ο κόμης Σπένσερ καταγράφει τη δική του εκδοχή για γεγονότα που αφορούν τη ζωή της αδελφής του, τον γάμο της με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο, αλλά και τη σχέση της με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ.

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Οι αναφορές του προκάλεσαν αντιδράσεις και οδήγησαν σε μια σπάνια τοποθέτηση από το Μπάκιγχαμ.

«Αν και, ως θέμα αρχής, δεν σχολιάζουμε βιβλία, η Αυτού Μεγαλειότης έχει επίγνωση ότι ο πόνος από την απώλεια μιας αδερφής μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να χρωματίσει τη μνήμη με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια», ανέφερε η δήλωση.

Ποιοι ήταν, όμως, οι ισχυρισμοί του Τσαρλς Σπένσερ που προκάλεσαν αυτή την ασυνήθιστη αντίδραση;

Ο Κάρολος «πανευτυχής» μετά τον θάνατο της Νταϊάνα

Ο Τσαρλς Σπένσερ περιγράφει στο βιβλίο του την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Κάρολο μετά την είδηση του θανάτου της Νταϊάνα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο τότε πρίγκιπας Κάρολος του τηλεφώνησε και, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ανθρώπους που είχαν επικοινωνήσει μαζί του, φαινόταν παράξενα εύθυμος.

«Σε αντίθεση με τους άλλους ανθρώπους που μου τηλεφώνησαν, οι οποίοι ήταν συντετριμμένοι και μετά βίας μπορούσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήρια και τις προσφορές τους για βοήθεια, εκείνος ακουγόταν πανευτυχής – σαν να είχε κερδίσει το λαχείο, θυμάμαι να σκέφτομαι εκείνη τη στιγμή», υποστήριξε.

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Όπως γράφει, ο Κάρολος τού ανέφερε ότι είχε ήδη ενημερώσει τον Γουίλιαμ και τον Χάρι για τον θάνατο της μητέρας τους, στα υπνοδωμάτιά τους στο Μπαλμόραλ.

«Όλα ακούγονταν παράξενα ψύχραιμα και σαν να ήταν απλώς μια διαπίστωση γεγονότων, δεδομένου του μεγέθους της τραγωδίας», πρόσθεσε ο Σπένσερ.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Κάρολος μπορεί να αντιμετώπισε τον θάνατο της Νταϊάνα περισσότερο ως μια εξέλιξη που θα του επέτρεπε να προχωρήσει στη ζωή του, παρά ως την απώλεια μιας γυναίκας που αγαπούσε.

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wikimedia commons

Η διαφωνία για την κηδεία και την πομπή του Γουίλιαμ και του Χάρι

Η εικόνα του 15χρονου τότε Γουίλιαμ και του 12χρονου Χάρι να περπατούν πίσω από το φέρετρο της μητέρας τους κατά τη διάρκεια της κηδείας της Νταϊάνα συγκλόνισε εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Χρόνια αργότερα, και οι δύο πρίγκιπες αναφέρθηκαν στη δυσκολία εκείνης της ημέρας. Ο Χάρι είχε δηλώσει στο Newsweek το 2017 ότι κανένα παιδί δεν θα έπρεπε να αναμένεται να κάνει κάτι τέτοιο «υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Στο ντοκιμαντέρ του BBC «Diana, 7 Days», ο Γουίλιαμ είχε περιγράψει τη δύσκολη ισορροπία ανάμεσα στον ρόλο του ως πρίγκιπα και στα προσωπικά του συναισθήματα.

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Στα απομνημονεύματά του, ο Τσαρλς Σπένσερ υποστηρίζει ότι είχε εκφράσει την αντίθεσή του στη συμμετοχή των δύο ανιψιών του στην πομπή και ότι ήρθε σε σύγκρουση με τον τότε πρίγκιπα Κάρολο.

Όπως γράφει, όταν ένας από τους πιο υψηλόβαθμους συνεργάτες της βασίλισσας Ελισάβετ τού παρουσίασε το σχέδιο, εκείνος απάντησε: «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί».

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με τον Σπένσερ, ο Κάρολος επικοινώνησε μαζί του και επέμεινε ότι και ο ίδιος είχε συμμετάσχει στην πομπή της κηδείας του θείου του, λόρδου Μαουντμπάτεν, το 1979.

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Ο Σπένσερ υποστηρίζει ότι ο Κάρολος «έγινε έξαλλος» όταν του υπενθύμισε πως ο ίδιος ήταν τότε 30 ετών, σε αντίθεση με τον Γουίλιαμ και τον Χάρι, που ήταν παιδιά.

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Αργότερα, όπως αναφέρει, πληροφορήθηκε ότι υπήρχαν φόβοι πως μέλη του πλήθους θα μπορούσαν να αποδοκιμάσουν τον Κάρολο, ενώ η παρουσία των δύο γιων της Νταϊάνα εκτιμήθηκε ότι θα λειτουργούσε αποτρεπτικά.

«Σύντομα θα την ξεχάσουμε»

Ο Σπένσερ περιγράφει και μια ακόμη πιο έντονη στιγμή από την τηλεφωνική συνομιλία του με τον Κάρολο.

«Ο πρίγκιπας Κάρολος συνέχισε τον καταιγισμό του θυμού του, χωρίς να τον διακόψω. Έπειτα σταμάτησε. Υπέθεσα ότι η παύση σήμαινε πως προσπαθούσε να συγκρατήσει τον εαυτό του, όμως στη συνέχεια ξέσπασε στο τηλέφωνο, εκφράζοντας αυτό που ανέκαθεν θεωρούσα καταπιεσμένη περιφρόνησή του για τη Νταϊάνα και τον τρόμο του μπροστά στο γεγονός ότι ο κόσμος είχε συγκλονιστεί τόσο πολύ από τον θάνατό της. “Να είσαι βέβαιος”, ψιθύρισε με οργή, “σύντομα θα την ξεχάσουμε!”».

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Ο Σπένσερ γράφει ότι έμεινε άφωνος για λίγα δευτερόλεπτα πριν απαντήσει.

«”Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις το είπες αυτό”, είπα ανέκφραστα, πριν κλείσω το τηλέφωνο», έγραψε.

Ο Κάρολος φέρεται να είχε πει στη Νταϊάνα ότι δεν ήταν ερωτευμένος μαζί της

Σύμφωνα με τον Σπένσερ, η Νταϊάνα επιθυμούσε να παντρευτεί από αγάπη, ενώ ο Κάρολος προχώρησε στον γάμο έχοντας, όπως υποστηρίζει, συναισθήματα για άλλη γυναίκα.

Ο κόμης γράφει ότι η Νταϊάνα είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως, την παραμονή του γάμου τους, ο Κάρολος τής είχε πει ότι χαιρόταν που θα την παντρευόταν, αλλά δεν ήταν ερωτευμένος μαζί της.

Το επόμενο πρωί, σύμφωνα με την αφήγηση του Σπένσερ, εκείνος βρήκε την αδελφή του να κάθεται σιωπηλή μπροστά στον καθρέφτη, φορώντας το νυφικό της, χωρίς τότε να γνωρίζει τι είχε προηγηθεί.

Το σχόλιο για το βάρος της που, σύμφωνα με τον Σπένσερ, την επηρέασε

Ο Σπένσερ υποστηρίζει ακόμη ότι η Νταϊάνα αντιμετώπιζε ήδη διατροφική διαταραχή πριν από τον γάμο της και ότι ένα σχόλιο του Καρόλου για το σώμα της επιδείνωσε την κατάσταση.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους, ο Κάρολος τής έπιασε τη μέση και σχολίασε: «Ω, έχουμε παχύνει λίγο εδώ, έτσι δεν είναι;».

Ο Σπένσερ αναφέρει ότι αργότερα η Νταϊάνα τού αποκάλυψε πως η περίμετρος της μέσης της είχε μειωθεί από τα 73 στα 59 εκατοστά πριν από τον γάμο.

Ο ίδιος υποστηρίζει επίσης ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν τα ανάκτορα απομάκρυναν τον επί χρόνια προσωπικό της γιατρό, Μάικ Μπλούμερ, και ανέθεσαν την ιατρική της φροντίδα στον γιατρό της βασίλισσας, τον οποίο η ίδια δεν γνώριζε. Ο Σπένσερ χαρακτήρισε την απόφαση «κολοσσιαίο λάθος».

Η Νταϊάνα φέρεται να είχε σκεφτεί να βάλει τέλος στη ζωή της

Ο γάμος του ζευγαριού, σύμφωνα με τον Σπένσερ, αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες ήδη από τα πρώτα χρόνια. Όπως γράφει, είχαν γίνει ακόμη και συζητήσεις για έναν προσωρινό χωρισμό, ενώ ειδικοί είχαν κληθεί να τους βοηθήσουν.

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων αυτών, σύμφωνα με τον ίδιο, προτάθηκε στο ζευγάρι να συντάξει ένα συμφωνητικό, στο οποίο θα κατέγραφαν τους τομείς στους οποίους θα μπορούσαν να κάνουν υποχωρήσεις.

Ο Σπένσερ αναφέρει ακόμη ότι η Νταϊάνα είχε αρχίσει να εμφανίζει «εκρηκτικά ξεσπάσματα», ενώ η οικογένειά του ήταν πεπεισμένη ότι δεν είχε παρουσιάσει αντίστοιχη συμπεριφορά πριν από τον γάμο.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, τα επόμενα χρόνια η Νταϊάνα πήγαινε με το αυτοκίνητό της στο Beachy Head και σε περισσότερες από μία περιπτώσεις έκανε σκέψεις να βάλει τέλος στη ζωή της. Όπως υποστηρίζει, η αγάπη της για τους δύο γιους της την απέτρεψε από το να προχωρήσει.

«Ο σύζυγός μου είναι ερωτευμένος με τον υπηρέτη του»

Σε άλλο σημείο του βιβλίου, ο Σπένσερ αναφέρεται σε μια συζήτηση που είχε με την αδελφή του σχετικά με την απόφασή της να πάρει διαζύγιο από τον Κάρολο.

Όπως γράφει, όταν αμφισβήτησε την απόφασή της, η Νταϊάνα τού απάντησε: «Μα, Κάρλος, ο σύζυγός μου είναι ερωτευμένος με τον υπηρέτη του».

Ο Σπένσερ προσθέτει: «Δεν ανέφερε το όνομα του μέλους του προσωπικού και εγώ ποτέ δεν τη ρώτησα ποιος ήταν ή γιατί πίστευε κάτι τόσο απίθανο. Δεν είχε σημασία· αυτό που είχε σημασία ήταν το τέλος του γάμου της και των ονείρων της».

Η καταγγελία της Νταϊάνα για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ

Ο Σπένσερ αναφέρεται επίσης στη σχέση της Νταϊάνα με τον Ντόντι Αλ Φαγέντ και σε ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, του είχε περιγράψει η ίδια.

Σύμφωνα με τον αδελφό της, η Νταϊάνα τού είχε πει ότι ο πατέρας του Ντόντι, Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, την είχε αγγίξει με τρόπο που την έκανε να νιώσει άβολα, στις αρχές της σχέσης της με τον γιο του.

Ο Σπένσερ γράφει χαρακτηριστικά: «Μου είπε με αποστροφή ότι, στις αρχές της σχέσης της με τον Ντόντι, ο Μοχάμεντ την πλησίασε, της έβαλε το χέρι στους γλουτούς και τη χούφτωσε, ενώ είπε με έναν λάγνο, υπονοούμενο τόνο: “Και στην Αίγυπτο, ο πεθερός έχει την πρώτη ευκαιρία…”».

Σύμφωνα με τον Σπένσερ, η Νταϊάνα δεν είχε καλή γνώμη για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, τον οποίο, όπως αναφέρει, «δεν συμπαθούσε».